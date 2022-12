Nekdanji ameriški veleposlanik Mussomeli znova v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mussomeli je bil od leta 2010 do leta 2015 veleposlanik ZDA v Republiki Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph A. Mussomeli je znova v Sloveniji. Na svojem Facebook profilu je objavil fotografije praznično okrašene Ljubljane in dodal opis: "Božič v Ljubljani. Lepo, čarobno, pomirjujoče."

Kot je še moč razbrati iz komentarjev pod objavo, Mussomeli v Sloveniji ne bo preživel le božičnih praznikov, temveč bo tukaj preživel najmanj šest mesecev na leto. Nekdanji ameriški veleposlanik je namreč dobil petletno dovoljenje za bivanje v naši državi. Tu in tam se bo vmes vrnil domov v Ameriko, saj je tam njegov sin Tomas, ki še študira.

"Dom je tam, kjer je srce. In moje je razpeto med Slovenijo in mojimi otroki, zato si ustvarjam dom tukaj in tudi tam. Še dobro, da sem še vedno dovolj mlad za kaj takšnega," je še zapisal.