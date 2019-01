Nekdanji ameriški veleposlanik Mussomeli znova v Sloveniji #intervju

"Slovensko vlado glede na sestavo koalicije in glede na to, da nimajo prave večine, čakajo veliki izzivi. A če so dobri politiki in če bodo potrpežljivi, jim bo mogoče uspelo. Mislim, da obstaja velika verjetnost, da vlada ne bo zdržala celotnega mandata, a vseeno upam, da bo," je v intervjuju povedal nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph Mussomeli.

Z Mussomelijem smo se pogovarjali med božično-novoletnimi prazniki, ki jih je preživel v Sloveniji. Ravno danes se vrača v domovino, k nam pa se bo predvidoma znova vrnil poleti.

Veleposlanik v Sloveniji je bil med letoma 2010 in 2014. Od takrat naprej v domači Virginiji uživa kot upokojenec.

Med prazniki ste znova obiskali Slovenijo. Je razlog zgolj zabava ali tudi delo?

Izključno zabava. Nobenega dela. Sem upokojen. Pogrešam Slovenijo, še posebej v času božiča. Z družino smo se zato odločili, da pridemo. Ostali smo le šest ali sedem dni, a je bilo zelo lepo.

Če se nekoliko pošaliva ... torej se niste prišli vmešavat v naše notranje zadeve, kot so vam nekateri očitali v času vašega mandata?

Ha ha. Ne, tokrat ne. Mogoče se bom pozneje vrnil.

Se med svojimi počitnicami pri nas niste srečali z nobenim slovenskim politikom?

Ne. Včasih, ko se vrnem, se z nekaterimi srečam, a tokrat sem čas želel preživeti s prijatelji in družino.

Lahko poveste, s katerimi politiki se srečujete ob obiskih v Sloveniji?

Ne vem, ali si želijo, da to povem. Nazadnje sem se na kratko srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Mogoče je bolje, da drugih ne omenjam, saj morda ne želijo biti omenjeni.

Kakšni so vaši spomini na mandat ameriškega veleposlanika v Sloveniji?

Vem, da se vam bo to zdelo nenavadno, a imam samo lepe spomine. Pogrešam celo tiste ljudi, s katerimi sem se prepiral. Kljub nekaterim kontroverznostim so bila to čudovita štiri leta. Še posebej zdaj, ko živim v ZDA in je naša politika še bolj nora kot vaša, si želim, da bil spet tukaj.

Pri vas smo skupaj s slovenskimi prijatelji kupili tudi stanovanje v stavbi, ki spominja na smučarsko pobočje ob ljubljanski železniški postaji. Navzven je stavba zelo grda, notranjost pa izjemno lepa. Stanovanje smo kupili pred skoraj letom dni. Od takrat smo bili v njem dvakrat ali trikrat. Upam, da se bomo zdaj vračali dvakrat na leto.

Slovenija je lani dobila novo vlado. Kakšno je vaše mnenje o njej?

Želim jim srečo. Mislim, da jih glede na sestavo koalicije in glede na to, da nimajo prave večine, čakajo veliki izzivi. A če so dobri politiki in če bodo potrpežljivi, jim bo mogoče uspelo. Še vedno mislim, da je velika možnost, da vlada ne bo zdržala celotnega mandata, a vseeno upam, da bo.

Bolj ko bo Slovenija politično stabilna, bolje bo zanjo, a v koaliciji je veliko različnih interesov, zato bo težko. Sprejemati bodo morali kompromise.

Kako ocenjujete delo predsednika vlade Marjana Šarca?

Za to je še prezgodaj. Ne bi ga želel spodkopavati s svojimi besedami. Rekel bi, da mi je bolj všeč kot moj predsednik (smeh).

Če sva že pri vašem predsedniku Donaldu Trumpu, menite, da dobro ali slabo opravlja svoje delo?

Nekaj stvari dela dobro, a na zelo slab način. Ravno sem objavil članek o Siriji. Umik vojakov iz te države je ena od dobrih stvari, ampak način, kako ignorira naše zaveznike in jih žali, hkrati pa se o umiku niti ne posvetuje s svojo stranko, ni pravi. Povzroča zmedo in strah. Od ena do pet bi ga ocenil z minus dve.

Kljub temu je med številnimi priljubljen. Zanje predstavlja osvežitev med preostalimi politiki. Mislim, da ima trenutno vsaj 50-odstotne možnosti za ponovno izvolitev.

Trump je za novo ameriško veleposlanico v Sloveniji predlagal Lyndo Blanchard. Jo poznate?

Nisem je še srečal, saj še ni prišla v Washington na pogovore. To ji namreč do potrditve v senatu ni dovoljeno. Razočaran sem, ker tega še niso storili. Za nobeno državo ni dobro, da je tako dolgo brez veleposlanika. Upam, da jo potrdijo januarja ali februarja.

Zdi se dobra oseba. Veliko dela v dobrodelne namene. Tudi ona ima, tako kot jaz, posvojene otroke, mislim, da celo štiri. Naklonjen sem ji, saj mislim, da mora biti dobra oseba, če je posvojila otroke in skrbi za revne.

Kako pa vidite delo Melanie Trump v vlogi prve dame?

O njej bi povedal dve stvari, ki sta si dokaj nasprotujoči. Po eni strani je pod ogromnim pritiskom. Za kogarkoli, ki bi bil v tej vlogi, bi bilo zelo težko. Za osebo, ki je bila rojena v tuji državi in ki ni nikoli pričakovala, da bo poročena s politikom in postala prva dama, je to zelo stresno, zato sem navdušen, kako dobro ji gre.

Po drugi strani pa mislim, da bi lahko bilo še bolje. Štiri leta sem živel v Sloveniji in večina Slovencev, ki sem jih spoznal, govori bolje angleško. Škoda, da ne govori angleško bolje ali da ji ni bolj udobno. A ni pravično, da se pritožujemo, saj se ni sama odločila, da bo to počela. Ni vedela, da bo kadarkoli počela kaj takega. Dal bi ji oceno plus štiri.

Za konec, ali menite, da lahko Slovenci optimistično vstopimo v novo leto?

Vedno bi morali tako vstopiti v novo leto. V Sloveniji se mi je vedno zdelo najbolj ironično, da Slovenci na splošno ne cenijo, kako lepo jim je. Zagotovo so tudi revni, ljudje, ki se drogirajo, obstaja tudi nasilje, politiki nas spravljajo ob pamet vsepovsod, toda Slovenci imajo kljub temu srečo, a tega ne cenijo. Morali bi biti veliko bolj zadovoljni, kot so.