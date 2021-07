Biden na položaj imenoval novo veleposlanico v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bela hiša je v sporočilu o imenovanju veleposlanice navedla, da je Jamie L. Harpootlian uspešna pravnica, ki trenutno dela za pravno firmo Richard A. Harpootlian, kjer svetuje glede številnih zveznih pravnih zadev.

Pred tem je bila posebna sodna pooblaščenka za posredovanje v kompleksnih skupinskih tožbah zaradi velikih naravnih nesreč.

Ministrstvo za pravosodje jo je imenovalo kot sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 Kennethu Feinbergu. Pred tem je 17 let delala kot sodna uradnica zveznega sodišča v New Orleansu.

Harpootlianova se aktivno ukvarja tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Leta 1981 je diplomirala iz politologije in umetnostne zgodovine na univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji, pravo pa je doštudirala na univerzi Tulane v New Orleansu leta 1984.

Njen mož Dick oziroma Richard Harpootlian je dolgoletni politični zaveznik predsednika Bidna v Južni Karolini. Skušaj z ženo sta tudi prispevala finančna sredstva za Bidnovo predsedniško kampanjo leta 2020. Leta 2019 sta na svojem domu gostila prireditev za zbiranje donacij za Bidnovo kampanjo.

Harpootlianova bo na položaju veleposlanice ZDA nasledila Lyndo Blanchard, ki je po porazu njenega pokrovitelja Donalda Trumpa na lanskoletnih predsedniških volitvah oziroma prisegi Bidna na položaj podala odstop. Blanchardova je Slovenijo zapustila januarja letos, kmalu zatem pa se je podala v kandidaturo za zvezno senatorko iz Alabame.

Biden je Harpootlianovo imenoval v sredo skupaj z Johnom Brassom na položaj namestnika državnega sekretarja ZDA za upravo, Davidom Cohenom na položaj veleposlanika v Kanadi in Victorio Reggie Kennedy na položaj veleposlanice v Avstriji.