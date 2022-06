Nedelja bo vroča in sončna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno in vroče.

Danes bo sončno in vroče. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Zvečer in ponoči nas bo od severa dosegla hladna fronta z nevihtami, nekatere bodo močnejše. Do jutra se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo predvsem v gorskem svetu mogoča kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo

V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah mogoča krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, izključen ni niti pojav toče.

Obeti

V torek bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.

V sredo zjutraj bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo. Prehodno bo nekoliko hladneje.