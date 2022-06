V nedeljo bo sončno in vroče. Zvečer in v noči na ponedeljek se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo sprva oblačno, padavine bodo zjutraj na zahodu ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Popoldne se bo delno zjasnilo. Nekoliko manj vroče bo. V torek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.

Kako bo vreme vplivalo na počutje?

V soboto bo vpliv vremena večinoma ugoden, popoldne pa bo počutje nekoliko poslabšala povečana toplotna obremenitev. V nedeljo čez dan bo vremenska obremenitev naraščala, povečana bo tudi v noči na ponedeljek.