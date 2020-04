Znanstveniki in zdravniki po svetu se v teh dneh trudijo poiskati zdravilo, ki bi bilo učinkovito v boju z novim koronavirusom. Na družbenih omrežjih in po različnih komunikacijskih kanalih se medtem med ljudmi širijo nasveti, kako se virusa ubraniti in bolezen lažje premagati. A dokazov, da naj bi ti nasveti res delovali, ni. Zato je treba biti pri tem previden.

Lahko velike količine vitamina C res premagajo koronavirus?

Na družbenih omrežjih je te dni veliko govora o učinkovitosti vitamina C, ki naj bi deloval pri boju s koronavirusom. Mediji so v zadnjem mesecu poročali, da so nekaterim pacientom na Kitajskem in v New Yorku poskusno (intravenozno) dali zelo visoke količine vitamina C, precej višje, kot je priporočena doza za odraslega posameznika. A dokazov, da bi takšno zdravljenje delovalo, ni.

Kljub jemanju vitamina C, ki ga boste kupili v trgovini, lahko koronavirus še vedno dobite, prav tako ne bo pomagalo pri zdravljenju, opozarjajo zdravniki. Vitamin C lahko po nekaterih raziskavah pozitivno vpliva na zdravljenje navadnega prehlada in skrajša čas zdravljenja, ni pa dokazov, da pomaga pri zdravljenju novega koronavirusa. Tudi česen in preostale "čudežne" učinkovine za zdaj ne učinkujejo. Morda bo navaden prehlad izzvenel kakšen dan hitreje, drugih učinkov pa ne bo.

Kako lahko okrepite imunski sistem

Pri premagovanju virusa in zaščiti, da bi se ta razširil v drugo fazo, pa igra pomembno vlogo tudi imunski sistem. Če želite okrepiti svoj imunski sistem, boste to najhitreje naredili z zadostno količino spanca, gibanja, zmanjšanjem stresa. Prav tako je pomembno, da uživate uravnoteženo hrano (veliko sadja in zelenjave) in ne pijete alkohola. Koristi vam lahko tudi sonce, kjer boste dobili zadostne količine vitamina D, piše britanski The Guardian.

Prav tako je pomembno, da zaščitimo svoja pljuča. Kadilcem svetujejo, da odložijo cigarete, saj bo možnosti za okužbo manj, prav tako pa je manj tudi možnosti za poznejše zaplete. Ker se je javno življenje ustavilo, številna podjetja pa so začasno zaprla vrata, je manjša tudi onesnaženost zraka, kar bo prav tako blagodejno vplivalo na vaša pljuča.

Z dihalnimi vajami nad zaplete?

Pred dnevi pa je po spletu zakrožil tudi video, v katerem zdravnik Sarfaraz Munshi, vodja nujne oskrbe v eni od londonskih bolnišnic, demonstrira dihalne vaje, ki bi lahko pomagale pri lajšanju znakov okužbe in preprečile zaplete na pljučih. A tudi pri tem je potrebna previdnost.

Zdravnik v videu predlaga vajo, v kateri petkrat globo vdihnemo in nato za pet sekund zadržimo dih. Pri šestem globokem vdihu pa zakašljamo. Vajo je treba po besedah zdravnika ponoviti dvakrat, večina pa se bo po tem počutila nekoliko omotično. Nato zdravnik predlaga, da se uležete na trebuh, se podprete z blazino in deset minut dihate normalno, morda le nekoliko globlje. Kot pojasni, je večina pljuč na hrbtnem delu, zato je tudi dihanje pri ležanju na trebuhu lažje. Da ji je tehnika pomagala pri boju s koronavirusom, je povedala tudi pisateljica JK Rowling, ki je video delila na svojem profilu.

Kot je za Guadian pojasnil zdravnik Tom Wingfield, sicer predavatelj nalezljivih bolezni na Univerzi v Liverpoolu, ljudem z astmo in tistim, ki okrevajo po pljučnici, pogosto pomagajo dihalni fizioterapevti. Glavna stvar, ki jo z vajami poskušajo narediti, je, da se pljuča bolnikov "odprejo", kolikor je to mogoče, pri tem pa se znebimo nekaj tekočine in vnetnih snovi v njih.

Tudi nekateri drugi zdravniki menijo, da bi lahko te dihalne vaje pomagale pri lažjem spopadanju z boleznijo. Koronavirus namreč povzroči vnetje okoli pljučnih mehurčkov (tako imenovanih alveol), zato se dotok kisika v kri zmanjša. S to vajo naj bi poskušali alveole na silo napolniti in odstraniti odvečno sluz.

Oglasili so se tudi fizioterapevti, ki se ukvarjajo s tovrstnimi vajami. Kot so dejali, te vaje za zdrave ljudi niso škodljive, bi pa lahko poslabšale stanje pri nekom, ki ima težave z dihanjem. Kot so dodali, pri vaji ni potrebnih pet vdihov, ampak le trije ali štirje, saj se lahko v nasprotnem primeru pojavita hiperventilacija in omotičnost. Na koncu pa tudi ni potrebe po kašlju. Prav tako ni dokazov, da bi s to vadbo zdrave ljudi bolje pripravili na bolezen. V vsakem primeru pa morate v primeru težav z dihanjem poiskati medicinsko pomoč, še poroča Guardian.

Kako koronavirus prizadene pljuča, si lahko ogledate v videoposnetku: