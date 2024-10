Z vitaminsko infuzijo do pomladitve

Vitaminska infuzija za pomlajevanje vsebuje močne antioksidante in hranila, ki spodbudijo regeneracijo ter obnavljanje kožnih celic. Glutation, koencim Q10, cink, vitamin C in B kompleks so njene najpomembnejše sestavine.

Kaj je vitaminska infuzija?

Vitaminska infuzija je postopek dodajanja visokih koncentracij vitaminov in mineralov preko vene direktno v krvni obtok. Ker je dostop intravenozni, je absorpcija hranil hitrejša, hkrati pa tudi učinkovitejša, saj lahko apliciramo točno določene želene sestavine. Postopek infuzije običajno traja od 20 minut do ene ure, odvisno od količine odmerka in velikosti žil posameznika.

Kateri vitamini in minerali se najpogosteje uporabljajo v vitaminski infuziji?

Kot že omenjeno, je velika prednost vitaminske infuzije ravno v tem, da lahko njeno natančno sestavo prilagodimo posameznikovim potrebam. Vseeno pa so določena hranila med najpogosteje uporabljenimi. To so:

B kompleks.

B kompleks je skupina osmih vitaminov B, ki pomagajo pri različnih telesnih funkcijah, vključno s proizvodnjo energije iz hrane, produkcijo krvnih celic in ohranjanjem zdrave kože.

Vitamin C.

Vitamin C je nujen za dobro delovanje človekovega imunskega sistema. Dokazano je učinkovit za preprečevanje in zdravljenje prehlada, pri avtizmu, raku dojk, srčnih boleznih in številnih drugih stanjih.

Magnezij.

Magnezij uravnava nastanek telesnih beljakovin, skrbi za pravilno delovanje mišičnih in živčnih vlaken ter nadzira krvni sladkor in krvni tlak.

Kalcij.

Kalcij omogoča normalno premikanje mišic in prenos nevronskih sporočil med možgani in ostalimi deli telesa. Za njegovo dobro absorpcijo je ključen vitamin D.

Železo.

Železo je mineral, ki ga telo potrebuje za izdelavo hemoglobina in mioglobina. Hemoglobin je beljakovina, ki prenaša kisik iz pljuč po telesu, mioglobin pa zagotavlja zadostno količino kisika mišicam.

Ali lahko vitaminska infuzija dejansko pripomore k pomladitvi?

V Kliniki NYD ponujajo prilagojene zmesi vitaminskih koktajlov, med katerimi vsak naslavlja svoje področje.

Za vas so pripravili:

Vitaminsko infuzijo za krepitev imunskega sistema ali Myersov koktajl,

Vitaminsko infuzijo za razstrupljanje in povišanje ravni energije ali Restore,

Vitaminsko infuzijo za pomlajevanje ali Anti-Ageing,

Vitaminsko infuzijo za podporo telesni vadbi in hitrejše okrevanje mišic ali Gym Recovery.

Anti Ageing vitaminska infuzija vsebuje močne antioksidante in hranila, ki spodbudijo regeneracijo ter obnavljanje kožnih celic. Prav tako zagotavlja krepitev las in nohtov, ki še potencirajo mladosten videz. Sestavljena je iz:

Vitamina C;

B12 + B kompleksa;

Vitaminov A,D,E,K;

Glutationa;

Koencima Q10;

Cinka.

Glutation, ki ga nekateri imenujejo tudi oče vseh antioksidantov, naslavlja globoke celične poškodbe, ki spodbudijo proces staranja. To pomeni, da se pomlajevanja loti z odpravljanjem poglavitnega vzroka in ne zgolj z blaženjem že nastalih posledic. Anti-Ageing IV terapija pomaga v boju proti prostim radikalom, ki poškodujejo celice, povzročajo nastanek raznih bolezni ter spodbudijo staranje. Vitamin C in vitamini B, ki se prav tako nahajajo v tej vitaminski infuziji so potrebni za proizvodnjo kolagena. Kolagen gradi človekove kosti, kožo, lase, mišice, kite in vezi. Ta beljakovina preprečuje povešenost kože in zagotavlja mladosten videz. Tudi koencim Q10 deluje proti staranju na celični ravni. Kot antioksidant deluje v mitohondrijih in celičnih membranah, kar prepreči celično poškodbo. Zelo pomembna sestavina vitaminske infuzije za pomlajevanje je še cink, saj pomaga pri proizvodnji beljakovin, kot so kolagenska vlakna in elastin. S povečanjem njihove proizvodnje, cink preprečuje nastanek gub, povešenosti, izsušenosti in drugih znakov staranja kože.

Zakaj izbrati Kliniko NYD?

Klinika NYD na vsakem koraku zagotovlja vrhunsko oskrbo. Vsako dovajanje intravenoznih terapij namreč izvaja izkušeno medicinsko osebje, ki lahko po potrebi še dodatno prilagodi izbramo IV terapijo.

Poleg vitaminske infuzije za pomlajevanje nudi še:

Lasersko 4D pomlajevanje obraza.

Gre pravzaprav za nekirurški lifting obraza, ki ga omogočajo Fotona4D® laserske terapije. S kombinacijo dveh valovnih dolžin, omogočajo krčenje kolagena v celotni debelini, kar vodi v njegovo trajno učvrstitev. Direktno na koži se to izrazi z izboljšanjem njene napetosti in elastičnosti.

Pomlajevanje obraza s trombocitno plazmo.

V sklopu pomlajevanja s trombocitno plazmo, se posamezniku odvzame njegova lastna kri iz katere se nato uporabi najboljše sestavine za dosego pomlajevalnega učinka. PRP je plazma, bogata s trombociti, ki vsebuje rastne dejavnike in druge beljakovine, ki spodbujajo celjenje na celični ravni. To plazmo se vbrizga v želene obrazne predele in na tak način izboljša strukturo kože, zmanjša vidnost gub ter brazgotin in zmanjša razširjenost por.

Posege s polnili.

Med posege s polnili spada botulinsko glajenje gubic in uporaba hialuronskih polnil. Botulinski toksini so nevrotoksini, ki blokirajo prevod živčnih signalov do mišic. Mišice se tako ne morejo skrčiti, kar lahko pri določenih mišičnih skupinah vodi v učinke zgladitve gub. Hialuronska polnila so sestavljena iz hialuronske kisline, ki jo telo drugače tudi naravno proizvaja. S staranjem se količina hialuronske kisline zmanjšuje, kar vodi v izgubo volumna in elastičnosti kože. Hialuronska polnila med vsemi dosežejo najbolj naraven rezultat.

