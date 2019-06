Ne v čakalnici, do zdravnika v dnevni sobi #video

Rešitev trenutno preizkuša sto kroničnih bolnikov v treh slovenskih bolnišnicah, in sicer v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Zdravstvenem domu Trebnje, ki jih je Telekom Slovenije opremil s potrebnimi napravami.

Foto: Ana Kovač

Sto kroničnih bolnikov in njihovih zdravnikov v treh slovenskih zdravstvenih ustanovah preizkuša sistem Telekoma Slovenije za zdravstveno obravnavo bolnika na daljavo, poimenovan Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe. Zaradi zanimanja uporabnikov bodo v projekt, ki poteka do konca leta, vključili še sto bolnikov. Lahko nova rešitev izboljša izide zdravljenja za kronične bolezni ter pripomore k reševanju finančne in kadrovske problematike slovenskega zdravstva?

Kronične bolezni so v Sloveniji in v tujini v porastu, posledično se veča tudi poraba finančnih in drugih virov. "Veliko ljudi umre brez potrebe, prezgodaj, veliko je nepotrebnih zapletov in posledično tudi stroškov," pravi Peter Pustatičnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo v Telekomu Slovenije in dodaja, da trendi obenem kažejo, da:

se potrebe prebivalstva po zdravstvenih in socialnih storitvah zaradi staranja in epidemije kroničnih bolezni večajo,

obenem pa je čedalje težje zagotavljati zadosti medicinskega in negovalnega kadra ter prostih kapacitet v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše.

To se odraža v manjši dostopnosti storitev – čakalnih dobah.

Ena od možnih rešitev za obvladovanje naštetih težav je storitev Pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe, ki poleg že uveljavljena

Reševanju teh težav je namenjen pripomoček za zdravljenje kroničnih bolnikov na daljavo, poimenovan eZdravje. Ta deluje tako, da bolnik dobi merilnike, s katerimi zajema podatke, in aplikacijo. Doma si lahko meri krvni tlak, saturacijo kisika v krvi, sladkor v krvi, izdela EKG ali druge meritve. Te se nato prenesejo v aplikacijo in v ambulanto zdravnika, ki ima klinični portal - na tem lahko podatke pregleda in po potrebi ukrepa, nam je delovanje sistema pojasnila Marjeta Pučko iz Telekoma Slovenije, ki je vodila razvoj sistema.

Ena od možnih rešitev za obvladovanje predhodno naštetih težav je nacionalna uvedba storitev Pametnega sistema integriranega zdravstva in oskrbe (storitve eZdravja in eOskrbe).

Storitve zdravja na daljavo so namenjene spremljanju zdravstvenega stanja kroničnih bolnikov na daljavo (na njihovem domu).

Sistem, katerega tehnični razvoj sta vodila Bojan Jurca iz Telekoma Slovenije in Marjeta Pučko, deluje tako, da:

bolnik dobi glede na tip kronične bolezni primerne merilnike,

z merilniki si doma meri določene vitalne funkcije (na primer meri krvni tlak, saturacijo kisika v krvi, sladkor v krvi, težo, lahko izdela EKG ali druge meritve),

podatki prek medicinskega portala nato potujejo do zdravnikov in medicinskih sester

medicinska sestra oziroma zdravnik spremljata podatke in po potrebi, v primeru alarma, ukrepata.

Kratka predstavitev:

Število testnih bolnikov narašča

Rešitev trenutno preizkuša sto kroničnih bolnikov v treh slovenskih bolnišnicah, in sicer v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Zdravstvenem domu Trebnje, ki jih je Telekom Slovenije opremil s potrebnimi napravami. V Telekomu Slovenije upajo, da bo v prihodnje uvrščena na seznam medicinskih pripomočkih, ki so financirani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V klinično raziskavo so vključene štiri skupine bolnikov, in sicer s sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo, kroničnim srčnim popuščanjem in kronično obstruktivno pljučno boleznijo. "Te spremljamo telemedicinsko, na daljavo, in tako spremljamo razvoj in napredovanje bolezenskega stanja," nam je pojasnila strokovna vodja pilotnega projekta Dominika Oroszy, sicer pomočnica strokovne direktorice UKC Ljubljana Jadranke Buturović Ponikvar za kakovost.

Pogoj znanje uporabe pametnega telefona

Pri izbiri prve stoterice so imeli nekatere izključitvene kriterije, nam je pojasnila Oroszyjeva. Ker so kronični bolniki praviloma starejši (povprečna starost je okrog 65 let), so med drugim pazili na zadostno računalniško pismenost.

"Osnovni kriterij je bil, da znajo uporabljati pametni telefon. Vsak je bil pred začetkom projekta deležen individualnega izobraževanja, prvi teden jim je bila ves čas na voljo sestra za pojasnila. Tako so vadili pošiljanje meritev in zelo hitro postali samozavestni. Izkazalo se je, da to ne pomeni kakšne ovire v raziskavi," nam je dejala Oroszyjeva.

Odziv na obeh straneh je po besedah strokovne vodje pilotnega projetka Dominike Oroszy iz UKC Ljubljana pozitiven, zato bodo v kratkem v pilotni projekt dodali še sto bolnikov. Foto: Ana Kovač

Kaj imajo od tega bolniki in kaj zdravniki?

Odziv na obeh straneh je po besedah Oroszyjeve pozitiven, zato bodo v kratkem v pilotni projekt dodali še sto bolnikov. Sogovornica o prednostih novega pripomočka pove: "Zdravstveni delavci lahko pravočasno ukrepamo in preprečimo poslabšanje stanja dovolj zgodaj. S tem izboljšamo zdravstveno stanje pacientov. Ti pa se počutijo bolj varne, saj vedo, da jih zdravstveno osebje spremlja. Poleg tega lahko prek varnega kanala komunicirajo z osebjem. Počutijo so tudi bolj opolnomočene, se pravi bolj obvladujejo svojo bolezen, poleg tega dobijo dovolj preverjenih informacij."

Za osebje za zdaj to ne pomeni dodatnih obremenitev, pravi Oroszyjeva, saj nadomeščajo obiske pri zdravniku s svetovanji in razgovori na daljavo. Še en pomemben plus je prihranek v zdravstveni blagajni. "Do zdaj smo pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem lahko preprečili petino hospitalizacij, kar pomeni tudi prihranek za zdravstveno blagajno," pove sogovornica.

Tudi Pustatičnik meni, da s temi rešitvami lahko zagotovimo boljše obvladovanje kroničnih bolezni, zmanjšamo število nepotrebnih smrti in incidentov ter zagotovimo bolj racionalno porabo denarja. Dodaja, da se z odzivnostjo zmanjšujejo tudi negativne posledice kroničnih bolezni - in tudi s tem povezane stroške. V primeru sladkorne bolezni so to na primer slepota, amputacije udov ali odpoved ledvic. "Dializni bolnik ZZZS stane 30 tisoč evrov na leto pa tudi kakovost življenja se zmanjša," pojasni.

Rešitev eZdravje, ki jo danes predstavljajo na mednarodni konferenci Evropske zveze bolnišnic in drugih zdravstvenih organizacij HOPE Agora 2019 (ta danes in jutri poteka v Ljubljani), je zveza prepoznala kot mednarodni primer dobre prakse. na fotografiji vodja področja Peter Pustatičnik. Foto: Ana Kovač

Komunikacija po varnem kanalu

Obravnava na daljavo je le delček, ki dopolnjuje celoto zdravstvene obravnave bolnika, poudarja Dominika Oroszy iz UKC Ljubljana. Foto: Ana Kovač Zdravnik od bolnika, vključenega v projekt, torej dnevno dobiva kopico podatkov njegovih meritev. Pa je to dovolj za postavljanje diagnoze, četudi zdravnik bolnika ne vidi? Oroszyeva pojasni, da v obravnavo vključujejo kronične bolnike - gre za ljudi z dlje časa trajajočim bolezenskim stanjem, ki jih zdravniki že poznajo in že imajo vzpostavljeno določeno raven medsebojnega zaupanja.

"Na daljavo spremljamo določene parametre posameznega bolnika. Ko zdravnik dobi meritve, združi vse informacije, ki jih ima o pacientu, v kontekst in na osnovi vsega skupaj sprejme terapevtske odločitve. Če se kaka meritev poslabša, pridobi dodatne informacije tako, da medicinska sestra pokliče bolnika na dom in ga vpraša o dodatnih simptomih. Če zdravnik ni prepričan, še vedno povabi bolnika v ordinacijo in preveri, kaj je bil vzrok poslabšanja, nato pa sprejeme odločitev. "Obravnava na daljavo je torej le delček, ki dopolnjuje celoto," pravi sogovornica.

Ko je govora o uvajanju teh rešitev v zdravstvo, pa se poraja pomislek varnosti spletnega prenosa podatkov. Oroszyjeva meni, da je ta odveč. "Sama varnost telemedicinskega zdravljenja je usklajena z informacijsko pooblaščenko in skladna z zakonodajo. Komunikacija med bolnikom in zdravnikom je varna, saj poteka po varnem kanalu."

Je to lahko rešitev za težavo čakalnih vrst?

Kronični bolniki so redni obiskovalci bolnišnic. Jih lahko ta rešitev reši dolgotrajnega sedenja v čakalnicah? "Tehnologija nam omogoča in lahko poveča učinkovitost. Lahko zajamemo več pacientov, kakovost obravnave se lahko z monitoringi na daljavo in izmenjavo informacij med kliničnim timom, poveča," pritrjuje Oroszyjeva, ki meni, da bi se s širšo uporabo tehnoloških rešitev zmanjšalo število nepotrebnih obiskov pri zdravniku, nepotrebnih poslabšanj zdravstvenega stanja in koriščenja urgentnih služb. "Ves sistem bi postal bolj učinkovit."