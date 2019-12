"Ne moremo živeti v državi, v kateri bi drugače mislečim pregledovali hladilnike"

"Na podeželju so družinske kmetije tradicionalno steber družbe, zaradi naravnih danosti kmetijske pokrajine pa je živinoreja zelo razvita panoga. V Sloveniji od te panoge živi veliko družin na kmetiji, vloženega je ogromno truda," so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Aleksandra Pivec.

"Na podeželju so družinske kmetije tradicionalno steber družbe, zaradi naravnih danosti kmetijske pokrajine pa je živinoreja zelo razvita panoga. V Sloveniji od te panoge živi veliko družin na kmetiji, vloženega je ogromno truda," so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Aleksandra Pivec. Foto: STA

Na ministrstvu za kmetijstvo, ki ga vodi ministrica Aleksandra Pivec, so v odzivu na nedavni vdor skupine aktivistov za pravice živali na zasebno kmetijo izrazili zaskrbljenost nad "tovrstnim načinom sporočanja stališč". Kot so poudarili, je prostor za izražanje v dialogu s predstavniki oz. zastopniki ustreznih skupin in sektorjev.

Skupina mednarodnih aktivistov, ki je v ponedeljek vdrla na zasebno kmetijo, je na neprimeren način sporočala svoja stališča in nestrinjanje z načinom kmetovanja, ker so živali zaprte v hlevu, so v četrtkovi objavi zapisali na ministrstvu.

Ogrožali so pravico do zasebne lastnine

"Protest so izrazili tako, da so vdrli na zasebno kmetijo, s čimer so ogrožali javni red in pravico do zasebne lastnine ter ogrozili poslovno dejavnost in dobrobit živali. Ministrstvo, pristojno za prehrano in dobrobit živali, zavrača tovrstno izražanje stališč. Živimo v družbi, kjer se spremembe dogajajo v dialogu, na način, ki ne ogroža ljudi, živali in premoženja, z ustreznimi sogovorniki, pristojnimi za svoja področja. Za dosego cilja je treba tehtati vse okoliščine, da ne ogrožamo drugih," so poudarili.

"Iščimo kompromise in rešitve, ki odražajo strpnost"

Pozvali so k uporabi primernih načinov izmenjave drugačnih mnenj in iskanja drugih rešitev: "Ne moremo živeti v državi, kjer bomo dovolili, da se bo dialog vodil na način, da bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino, ki je notri."

"Zato spoštujmo osnovna načela ter iščimo kompromise in rešitve, ki odražajo strpnost. Ob tem imejmo zavedanje, da so kmetje tisti, ki z živilsko industrijo skrbijo za našo prehransko varnost, obdelano krajino, ki Slovenijo postavlja med najlepše dežele in jo občuduje ves svet, in prehranske posebnosti," so navedli.

Lastnik kmetije je po ponedeljkovem vdoru po poročanju Televizije Slovenija poklical policiste, ki so aktivistom izrekli globo za shod brez dovoljenja. Lastnik kmetije po navedbah aktivistov razmišlja tudi o tožbi.

V četrtek zjutraj pa so se aktivisti zbrali pred klavnico perutnine v Ljubljani. Kot so dejali za medije, so želeli s simbolično rešitvijo živali opozoriti na problematiko čezmernega uživanja mesa. Živali jim ni uspelo rešiti.