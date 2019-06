Podnebni aktivisti v Nemčiji še naprej kljubujejo policistom #foto #video

Nemški policisti imajo še naprej polne roke dela s podnebnimi aktivisti, ki so v soboto za svoji tarči izbrali odprta rudnika lignita Garzweiler nedaleč od Düsseldorfa in Jackerath pri mestu Aachen. V Garzweilerju so demonstrante odstranjevali še v nedeljo zjutraj, ob 8. uri jih je bilo še okoli 250. Protestniki blokirajo tudi železniško progo.

V soboto popoldne je več sto demonstrantov, večina iz vrst gibanja Ende Gelände, prebila policijske vrste in vdrla na območje odprtega kopa rudnika Garzweiler. Ta je v lasti nemškega energetskega velikana RWE. Zjutraj je bilo na območju rudnika še okoli 250 demonstrantov, ki pa so jih policisti že obvladali in so čakali na prevoz.

Po demonstracijah še protestna akcija

Aktivisti so za svojo tarčo izbrali tudi rudnik Jackerath pri Aachnu, kjer policisti danes pričakujejo nadaljnje protestne akcije. "Tega ni mogoče izključiti. Enote ostajajo v pripravljenosti," so povedali v aachenski policiji. V petek je bil v Aachnu pripravljen velik mednarodni protest gibanja mladih Petki za prihodnost, ki se ga je udeležilo okoli 40.000 ljudi.

Foto: Reuters

Demonstracije šolarjev, dijakov in študentov so minile mirno, kasneje pa so se številni udeleženci pridružili še aktivnostim gibanja Ende Gelände. Okoli 800 demonstrantov je blokiralo tudi železniško progo, ki vodi do termoelektrarn Neurath in Niederaussem.

Ranjenih tudi več policistov in protestnikov

V spopadih s protestniki, ki zahtevajo opustitev premoga kot energetskega vira, je bilo ranjenih več policistov. Govora je o osmih policistih in policistkah. Poškodovalo naj bi se tudi nekaj protestnikov, a zanesljivih informacij ni. Prav tako še ni informacij o tem, koliko protestnikov je bilo aretiranih. V Jackerathu so v soboto zvečer zabeležili tudi poskus pobega iz zapora.

Foto: Reuters

Zaradi protestov so morali prekiniti delo

V koncernu RWE so morali iz varnostnih razlogov prekiniti delo na štirih lokacijah. "To je napad na javno oskrbo," je ocenil tiskovni predstavnik koncerna. "Ni pa bilo potrebno takoj ustaviti delovanja elektrarn," je še dodal.

Podnebno vprašanje je številka ena

V Nemčiji so sodeč po anketah podnebna vprašanja sedaj v očeh javnosti problem številka ena, stranka Zelenih pa je po izraženi podpori z ramo ob rami s stranko CDU, iz vrst katere prihaja kanclerke Angela Merkel. Državo je lani poleti prizadela huda suša, ki je močno prizadela kmetijstvo, botrovala številnim gozdnim požarom in ustavila ladijski promet po izsušenih rekah.

Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, že dalj časa spodbuja obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija. Merklova je napovedala postopno ukinjanje rabe premoga do leta 2038, kar pa je po oceni podnebnih strokovnjakov veliko prepozno, da bi lahko zadržali segrevanje ozračja na še sprejemljivih ravneh.