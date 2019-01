Ne kazni, Silvo Berdajs za grožnje dobil nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Silvo Berdajs, vrsto let najvplivnejši sindikalist na Slovenskih železnicah (SŽ) in eden od ključnih mož poslovnega sistema, ki zaposluje več kot sedem tisoč ljudi, znova krepi svojo moč.

V prihodnjih tednih bo Silvo Berdajs spet zasedel vse položaje v nadzornih svetih družb iz poslovnega sistema SŽ, ki jih je aprila lani zapustil po naši objavi posnetka telefonskega pogovora, v katerem je grozil uslužbencu SŽ Antonu Škrinjarju. Berdajs se tako vrača v nadzorne svete:

krovne družbe SŽ, ki neposredno bedi nad poslovodstvom železnic,

družbe SŽ Infrastruktura, ki je samo lani od države prejela dobrih 126 milijonov evrov plačil za vzdrževanje domačega železniškega omrežja, in

Železničarskega gradbenega podjetja (SŽ-ŽGP), ki mu država oddaja posle pri gradnji in obnovi železniških prog.

To bo Berdajsu prineslo zajetno finančno korist. Samo za opravljanje teh treh funkcij je v letu 2017 skupaj prejel približno 30 tisoč evrov neto sejnin in drugih plačil, lani pa še 5.700 evrov bruto. Ob dejstvu, da kot predsednik krovnega sveta delavcev SŽ prejema 80 odstotkov plače generalnega direktorja, to posledično pomeni, da bo Berdajs spet zelo verjetno postal najbolje plačani zaposleni na SŽ.

Na SŽ je spet vse po starem

Slabih osem mesecev po objavi posnetka, ki je sprožil burne odzive v javnosti, je tako na SŽ vse po starem, a z eno pomembno razliko. Berdajs je namreč po zmagi nad taborom nekdanjega delavskega direktorja SŽ Alberta Pavliča postal absolutni vladar sindikalnega okolja na železnicah.

Poleg tega, da trdno obvladuje delavske organe v skoraj vseh družbah iz poslovnega sistema SŽ, tudi nekatere preostale ključne položaje zasedajo njegovi ljudje. Delavska direktorica SŽ je njegova izbranka Nina Avbelj Lekić, članica SDS, iz katere prihaja tudi Berdajs. Patronat drži tudi nad obema predstavnikoma zaposlenih v nadzornem svetu SŽ: Zlatkom Ratejem in Jožetom Pavškom.

V sindikatu strojevodij je resnejše poskuse opozicije počistil z izključitvijo nekdanjega dolgoletnega predsednika Slavka Kmetiča, "očeta" železničarske stavke leta 1988, ki je Berdajsu očital "izrojeni sindikalizem". Vse to mu je uspelo storiti pred nekaterimi ključnimi odločitvami, ki čakajo SŽ. Med njimi tudi o vstopu strateškega partnerja v družbo SŽ-Tovorni promet.

Od "strogih sankcij" ni bilo nič

Še aprila lani je kazalo drugače.

Po tem, ko smo na Siol.net objavili posnetek z Berdajsovimi grožnjami, so iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) sporočili, da je "Berdajs prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti". Ukrepe so zahtevali tako od generalnega direktorja Dušana Mesa kot nadzornega sveta SŽ.

"Poslovodstvo SŽ je predvsem odgovorno za zaščito interesov družbe in ustrezno ukrepanje proti takemu delovanju zaposlenih. Prav tako nadzorni svet SŽ, ki ima v skladu z zakonom možnost ukrepanja prek sodnega odpoklica člana nadzornega sveta," so takrat poudarjali v SDH, ki ga vodi Lidia Glavina.

Zgodilo se ni nič od naštetega. Čeprav je Mes napovedal, da "bo dogodek izjemno strogo sankcioniran v skladu z disciplinskim postopkom", ni bilo tako.

Dušan Mes je lanskoletni odstop Silva Berdajsa sprejel z vidnim olajšanjem in ga med vrsticami celo pohvalil za njegovo "samokritičnost". Foto: STA

Kaj je bilo z disciplinskim postopkom

Mes je tako pred časom priznal, da jo je Berdajs odnesel z opominom pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Drugih sankcij očitno ni bilo, četudi so na SŽ takrat napovedali, da se bo s primerom ukvarjalo več notranjih služb in sektorjev. Za nameček so na SŽ disciplinski postopek uvedli tudi proti Škrinjarju, ki je bil obtožen kršitve zasebnosti komunikacije.

Ključno potezo je lani spomladi potegnil kar sam Berdajs. Odločil se je odstopiti z vseh nadzorniških položajev, kar je utemeljil z željo po "umiritvi razmer na SŽ". "Takšno odločitev sem sprejel po tehtnem premisleku, v dobro podjetja in vseh železničark in železničarjev," je aprila zapisal v izjavi za javnost.

Mes je takrat njegovo odločitev sprejel z vidnim olajšanjem. Berdajsa je med vrsticami celo pohvalil za njegovo "samokritičnost".

Ker je na SŽ "mirno", se Berdajs lahko vrne

Gledano za nazaj je jasno, da se je za njegovim manevrom res skrival "tehten premislek". Berdajs je vnaprej obdržal patronat nad predstavnikoma zaposlenih v nadzornem svetu SŽ.

Z začasnim umikom je zmanjšal zunanji pritisk na Mesa, ta se je v sindikalni vojni postavil na Berdajsovo stran. Hkrati je Berdajs obdržal funkcije v svetu delavcev in sindikatu strojevodij. To mu je omogočilo dokončni obračun s Pavličevim taborom. Lani novembra ga je dokončal s spornim prevzemom vodstva Sindikata železniškega prometa.

Zdaj ko so razmere na železnicah spet "mirne", se je lahko Berdajs vrnil na stare položaje.

Domnevati je mogoče, da bodo zamenjave v vseh treh družbah izpeljane na enak način kot pred dnevi v SŽ-Infrastrukturi. Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu te družbe Matjaž Hribar se je namreč konec leta po dobrih šestih mesecih odločil za odstop iz osebnih razlogov. Kot edini kandidat se je prijavil Berdajs in pri izvolitvi ni imel težav.

Berdajsa nam v petek za pojasnila ni uspelo priklicati.