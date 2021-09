Naval na cepljenje: to cepivo je vroča roba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je pojasnila Repar Bornškova, so cepilne kapacitete sicer povečali že prejšnji teden, a bistvenega povečanja obiska takrat še niso opazili. To je spremenilo po sobotnem sprejetju vladnega odloka, ki od danes med drugim razen redkih izjem določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev.

Najbolj zaželeno cepivo v Ljubljani je tako bilo cepivo proizvajalca Janssen, pri katerem je za razliko od ostalih cepiv nujen samo en odmerek, pogoj PCT pa začne veljati takoj po prejemu prvega in edinega odmerka. V preteklem tednu so v odprtih terminih z njim cepili okoli sto oseb, v torek pa so jih samo v dveh urah cepili preko 650, je ponazorila zdravnica.

"Kar se je zgodilo včeraj, je bilo res nepričakovano. Podaljšali smo delovni čas centra, tako da pred vrati ni ostal nihče. Res je bilo treba nekaj časa počakati, vendar takega zanimanja nismo pričakovali, tudi ker je v Ljubljani več cepilnih mest, a jim je, kot smo izvedeli, zmanjkalo cepiva Janssen," je dejala Repar Bornškova in dodala, da je zdaj to cepivo res "vroča roba".

Bodo zaloge cepiva Janssen kmalu pošle?

Cepivo proizvajalca Johnson & Johnson je tudi sicer težje dobiti. V ZD Ljubljana so ga dodatno naročili, a jim ga Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po njenih besedah ne more zagotoviti v želenih količinah, ker ga trenutno ni toliko v Sloveniji. Cepilni center ZD Ljubljana ima za cepljenje v četrtek sicer na razpolago še 250 odmerkov cepiva Janssen, z ostalimi cepivi ni težav.

Če bo zanimanje veliko, cepljenje tudi v nedeljo

Danes dopoldne tako velikega navala ni bilo več, vrste so bile po besedah Repar Bornškove zmerne. So pa v ZD Ljubljana za soboto že predvideli dopoldanski termin cepljenja brez naročanja, najverjetneje s cepivi AstraZenece, Moderne in Pfizerja. Če bo zanimanje za cepljenje v četrtek večje, pa bodo v Ljubljani cepili tudi v nedeljo.

"Vsak dan sproti se prilagajamo. Dodatnih lokacij ne odpiramo, saj je kapaciteta cepilnega mesta na Metelkovi 10.000 oseb na teden. V preteklih tednih se tej številki nismo niti približali," je pojasnila. Če bi se pokazala potreba, imajo rezervne lokacije še na dveh mestih, a bodo najbrž težje zagotoviti kader.

Beovićeva zadovoljna s porastom interesa za cepljenje

Predsednica zdravniške zbornice in vodja svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je zadovoljna s poskokom v številu cepljenih proti covidu-19 v zadnjih dveh dneh. Kot je danes dejala v izjavi medijem, se sicer marsikdo verjetno cepi, da si prihrani testiranja, a vendarle bo to povečalo zdravstveno varnost.

Ob velikem povpraševanju po enodoznem cepivu Janssen je Beovićeva opomnila, da čeravno potrdilo o cepljenju velja takoj, se zaščita vzpostavi 14 dni po cepljenju, pri vektorskih cepivih, kar je tudi Janssen, pa se vzpostavlja še nekaj časa za tem. Spomnila je, da so vektorska cepiva proti različici delta sicer nekoliko manj učinkovita kar se tiče preprečevanja okužbe, dobro pa ščitijo pred hudim potekom bolezni.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.043.829 oseb oz. 49 odstotkov, z vsemi odmerki pa 944.443 osebe oziroma 45 odstotkov, kažejo podatki vlade. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 53 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 66 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 59 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 71 odstotkov prebivalcev, še kažejo podatki vlade.