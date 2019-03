Nasilje na Ptuju: ena oseba umrla, druga poškodovana

Mariborski policisti so bili v jutranjih urah obveščeni, da v kraju Spuhlja na območju policijske postaje Ptuj potrebujejo pomoč policistov in reševalcev. Po prvih zbranih obvestilih so ugotovili, da je na kraju ena oseba pokojna in ena poškodovana. Na pokojni osebi so opazili sledi nasilja.

Na kraj so prispeli tudi reševalci, ki so poškodovani osebi nudili pomoč. Po do zdaj zbranih podatkih je do dejanja prišlo v zasebnih prostorih, zato nobena druga oseba ni bila ogrožena. Kraj dejanja so policisti zavarovali in omejili gibanje, da se bodo opravila potrebna preiskovalna dejanja. Več informacij bo znanih po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih.