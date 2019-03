Tisoč evrov od plače? Policija preiskuje Jelinčiča.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski kriminalisti so začeli predkazenski postopek proti predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču. Iz medijskih objav, da naj bi Jelinčič od nesojenega kandidata SNS na evropskih volitvah Gregorja Preaca v primeru izvolitve od plače zahteval 500 evrov za stranko in tisoč evrov zase, so zaznali sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili poročanje medijev o uvedbi predkazenskega postopka in pojasnili, da bodo po koncu predkazenskega postopka o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preac je v odstopni izjavi navedel, da od kandidature za nosilca liste SNS za evropske volitve odstopa zaradi kupčkanja in nepredvidljivosti ter morebitne podkupljivosti Jelinčiča in Slovenske nacionalne stranke (SNS). Ob tem je tudi zatrdil, da naj bi Jelinčič ob morebitni izvolitvi od njegove evropske poslanske plače zahteval 500 evrov za stranko in tisoč evrov zase.

Jelinčič je za Siol.net včeraj potrdil, da je zahteval denar za stranko, kar je po njegovih besedah običajna praksa, o tisoč evrih zase pa se je šalil. "Hecal sem se in mu dejal: 'Plačo boš dal meni, jaz ti bom dal pa jurja.' A očitno gospod Preac heca ne razume, kot še česa drugega tudi ne," je dejal Jelinčič.

KPK: Šef stranke v demokratični družbi česa takega ne sme dovoliti

Primer so zaznali tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), o uvedbi postopka pa se po navedbah televizije še niso odločili. Predsednik KPK Boris Štefanec pa je za POP TV izjavil, da si "šef stranke v demokratični družbi kaj takega ne sme dovoliti", in dodal, da je to "preresna vsebina, da bi se o tem šalili".

Popotnik in novinar Gregor Preac je odstopil od kandidature za nosilca liste SNS za evropske volitve in namigoval tudi o Jelinčičevi podkupljivosti v zameno za podporo rebalansa proračuna. Jelinčič je zatrdil, da pri podpori SNS rebalansu proračuna ni bilo trgovine z glasovi. Pojasnil je še, da Preac od kandidature ni mogel odstopiti, saj ni bil nosilec liste ali kandidat.