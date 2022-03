Narodni dom v Trstu po 102 letih spet v slovenskih rokah #video

Slovenska narodna skupnost se veseli, v last so namreč znova dobili Narodni dom v Trstu. Gre za zgodovinski dan, poudarjajo Slovenci v Italiji, saj so bili brez njega skoraj 102 leti. To je tudi znamenje preseganja starih sporov. V palači ostaja univerza, pritlične prostore pa bo še naprej uporabljala knjižnica, kamor se bo ta sčasoma tudi v celoti preselila.