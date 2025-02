Naprava Connected Lock: revolucija v logistiki

V današnjem globaliziranem svetu je učinkovit in varen transport blaga ključnega pomena za konkurenčnost podjetij. In tu odpirajo nove možnosti naprave Connected Lock – revolucionarna tehnologija, ki preoblikuje logistično industrijo. Gre za inteligentne naprave, opremljene z naprednimi senzorji in možnostjo povezljivosti, ki omogočajo sledenje in nadzor nad vašim tovorom v realnem času prek platforme G4S Mobility.

Predstavljajte si napravo, ki vam v vsakem trenutku sporoča, kje se nahaja vaš tovor, ali je bil odprt in kdo ga je odprl ob katerem času.

Izboljšanje varnosti: nova doba zaščite

Naprave Connected Lock prinašajo neprimerljivo raven nadzora varnosti blaga med transportom. Sledenje v realnem času omogoča natančen nadzor nad lokacijo vaših prevozov, kar precej zmanjšuje tveganje kraje, nepooblaščenega dostopa in poškodb.

Poleg tega omogočajo natančno upravljanje dostopa s karticami RFID, kar zmanjšuje možnost človeških napak in zagotavlja, da lahko z dragocenim tovorom ravna le pooblaščeno osebje.

Napredni senzorji v tesnilih zaznajo vsak nepooblaščen poskus odpiranja ali manipulacije. Ta sistem takojšnjega obveščanja o vdoru ali prerezu vrvi omogoča hitro ukrepanje, kar zmanjšuje morebitne izgube in blaži posledice incidentov.

Povečanje učinkovitosti: optimizacija operacij

Naprave Connected Lock poenostavljajo logistične procese s pomočjo avtomatizacije.

Zmanjšujejo potrebo po ročnih pregledih in papirologiji, kar prihrani čas in vire. Podatki, ki jih zbirajo te naprave, omogočajo analizo in prepoznavanje operativnih nepravilnosti, kar podjetjem omogoča izboljšanje procesov in povečanje učinkovitosti.

Prednosti za logistična podjetja

Prednosti uporabe naprav Connected Lock za logistična podjetja so številne; zmanjšanje izgub zaradi kraje in poškodb prinaša precejšnje prihranke stroškov, izboljšano zadovoljstvo strank zaradi pravočasne dostave in večje varnosti tovora pa krepi ugled podjetja in gradi močnejše odnose s strankami.

Naprave Connected Lock so enostavne za namestitev, saj imajo magnetno podnožje, ki ne potrebuje montaže. Naprave so avtonomne z možnostjo polnjenja, močna baterija pa omogoča kar do 45 dni delovanja. Naprave so tudi izredno vzdržljive, saj se ponašajo s standardom IP67, kar pomeni, da so vodotesne in odporne na prah.

Tesnila so visoko odporne naprave s povezavo 4G, vgrajenim GPS in merilnikom pospeška. Uporabljajo se lahko tako na hidravličnih kot tudi na dvokrilnih vratih.

Prav tako se ponašajo z odobritvijo IATA in so zagotovo prava izbira za vsa podjetja, ki cenijo zanesljivost in kakovost.

Pripomorejo k trajnosti in ohranjanju narave

Foto: G4S D.O.O. Ena od skritih prednosti naprav Connected Lock je njihov pozitiven vpliv na okolje. Za razliko od tradicionalnih plastičnih tesnil za enkratno uporabo te naprave odpravljajo potrebo po nepotrebnih onesnaževalcih. S tem zmanjšamo količino plastičnih odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali v naravi, in prispevamo k ohranjanju čistejšega planeta.

Te revolucionarne naprave predstavljajo prelomnico v logistiki. Z izboljšanjem varnosti, učinkovitosti in vidnosti odpirajo nove možnosti za podjetja vseh velikosti. Če iščete zanesljivo in inovativno rešitev za upravljanje vašega tovora, imajo naprave Connected Lock visoko donosnost naložbe.

Za omejen čas do konca aprila lahko pridobite naprave Connected Lock s kar desetodstotnim popustom. Kontaktirajte nas še danes za personalizirano ponudbo. Poslovne rešitve z G4S so preproste – mi poskrbimo za vašo varnost na vsakem koraku. Naprave Connected Lock: prihodnost je že tu!

Naročnik oglasnega sporočila je G4S.