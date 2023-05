Napoved: danes nalivov in neurij ne bo na Štajerskem, ampak blizu Ljubljane

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Predvsem na zahodu in jugu so mogoči tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.