Nekaj dni po plazovih spet kaos na Štajerskem #video #foto

Na Štajerskem, predvsem na širšem območju Maribora, se je popoldne razvila hujša nevihta, ponekod je padala toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je tamkajšnji center za obveščanje prejel več klicev občanov na številko 112 za tehnično in drugo pomoč. Agencija za okolje pa je za severovzhodno Slovenija izdala oranžno vremensko opozorilo.

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - severovzhod

Tor, 23.5.2023 15h Tor, 23.5.2023 17h.

Več na https://t.co/07RIfN8kzq — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) May 23, 2023

Neurje s točo na Celjskem:

ℹ️⚠️Neurje s točo in silovitim nalivom se je danes popoldan zneslo tudi nad območjem Prebolda, v Celjski kotlini.



Hvala Dule Muharemi za poročanje. pic.twitter.com/RNind3hvW7 — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) May 23, 2023

Agencija za okolje (Arso) je drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, izdala za severovzhodno Slovenijo za čas med 15. in 17. uro. V tem času so po navedbah Arsa na tem območju mogoče močnejše krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strel, so zapisali v opozorilu.

Na terenu številne gasilske ekipe

Z Uprave RS za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo poročajo o več dogodkih večjega obsega v času neurja, zaradi česar so bila aktivirana številna Prostovoljna teritorialna gasilska društva in Poklicne gasilske enote.

O prijavah poročajo iz Celja, Črne na Koroškem, Hoče-Slivnica, Kamnika, Kungote, Maribora, Mislinje, pesnice, Prebolda, Rogaševcev, Selnice ob Dravi, Središča ob Dravi, Svetega Tomaža in nenazadnje Žalca.

Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.

Iz Maribora na družbenih omrežjih že objavljajo fotografije posledic neurja.

Posnetek iz Maribora nam je za Siol.net poslala tudi Nataša Markovič:

Tudi z Gorenjske poročajo o slabem vremenu:

Možno naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek

"V naslednjih urah bodo ob močnih nevihtah z nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v severni Sloveniji, ki se lahko tudi razlijejo," so v hidrološki napovedi še napovedali pri Arso.

Na več območjih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda. Ponoči in jutri dopoldne se bo vodnatost povsod zmanjševala, sredi dneva in popoldne pa se bo verjetnost hitrega naraščanja in razlivanja posameznih vodotokov ponovno povečala.

Vodnatost večine rek po Sloveniji bo sicer ostala srednja. V četrtek bodo reke povsod po državi ponovno upadale. Foto: Arso