Nalet treh vozil v predoru Karavanke

Zadnji dan velikonočnih praznikov se pozna tudi na slovenskih cestah. Zastoji so na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 4,5 kilometra, navaja prometnoinformacijski center. Poleg tega je v predoru prišlo do naleta treh vozil, zaradi česar je bil nekaj časa zaprt v obe smeri.