Največji težavi v Kranjski Gori? Promet in parkiranje.

Z nordijskim prvenstvom je povezan tudi množičen obisk, saj organizatorji v Planici pričakujejo med 100 tisoč in 150 tisoč gledalcev. "Obiskovalcev bo zanesljivo veliko in vsi bomo morali biti potrpežljivi, tako obiskovalci kot občani," je izpostavila županja, ki je prepričana, da se morajo takšnih dogodkov v občini veseliti, saj ponesejo v svet tudi dobro reklamo o destinaciji.

Kot je pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v nordijskih disciplinah ocenila kranjskogorska županja Henrika Zupan, so domačini zadovoljni, da se na območju Kranjske Gore odvijajo tako veliki dogodki. Turistične nastanitvene kapacitete bodo polne, enako tudi gostinski in drugi storitveni obrati. "Gre za velik prispevek turizmu in s tem celotnemu gospodarstvu v občini," je izpostavila.

Županja: Turizem je najpomembnejša gospodarska panoga v občini

"Vsi se zavedamo, da je turizem najpomembnejša gospodarska panoga v občini," je dejala županja, meni pa, da bi ga bilo treba dvigniti za nekaj letvic višje, da bi se množični turizem zmanjšal in situacija pa nekoliko umirila.

Največja težava sta promet in parkiranje. Ko so parkirišča polna, skušajo obiskovalci avto parkirati na različne zasebne površine, travnike, celo dvorišča. Tudi v času prvenstva so to največje skrbi domačinov. "Vendar računamo, da so organizatorji pripravljeni," je poudarila sogovornica.

Problematike parkiranja se namerava v prihodnje lotiti z ureditvijo informiranja o zasedenosti parkirišč in morda tudi z ureditvijo večjega parkirišča že pred samo Zgornjesavsko dolino, od koder bi lahko obiskovalci v Kranjsko Goro prišli s kolesom ali javnim prevozom. Glede tega se bo pogovarjala tudi z jeseniško občino, saj bi bilo takšno parkirišče morda mogoče urediti že na območju Jesenic, denimo na platoju Hrušica.

Bodo kmalu zgradili garažno hišo?

V času njenega predhodnika je na občini steklo pridobivanje dokumentacije za izgradnjo garažne hiše ob policijski postaji v Kranjski Gori. "To zadevo bomo pretehtali, ali je ekonomsko upravičena, in pogledali tudi, kako je s samim zemljiščem, saj je mišljeno, da bo garažna hiša poglobljena in bi se lahko pojavile težave s podtalnico," je pojasnila.

Kar se tiče parkiranja, je sicer najprej uresničila predvolilno obljubo, da bodo občani v občini parkirali brezplačno. Ta predlog je sredi januarja že potrdil tudi občinski svet.

Gre za eno izmed prednosti, ki jo imajo občani tudi nekoliko v zameno za njihovo potrpežljivost v času turističnih konic. Takrat se pogosto soočajo tudi s preobremenjenostjo same ceste skozi Zgornjesavsko dolino, ki v času poletnih gneč pred karavanškim predorom služi še kot tranzitna cesta.

Težave tudi s trgovinami

Med predvolilnimi obljubami je bila tudi nova trgovina. V Kranjski Gori, kjer delujeta le dve manjši trgovini, imajo namreč ob vrhuncih sezone ali ob velikih prireditvah domačini lahko težave z oskrbo s hrano. Zaradi velike gneče v trgovinah nekaterih izdelkov tudi zmanjka.

"Iščemo možnosti, kje bi lahko postavili novo trgovino. Hkrati pa vsi občani temu niso naklonjeni, saj so precej blizu trgovine v Trbižu," je pojasnila županja. Ob tem je dodala, da je težava tudi v tem, da občina še nima sprejetega občinskega prostorskega načrta. "Ko bomo to spravili skozi, bomo v prihodnje lažje izvajali investicije," je prepričana.

So pa pred tednom dni v Kranjski Gori, ki je priljubljena destinacija za številne aktivnosti na prostem, kar prinaša tudi večje število nesreč in poškodb obiskovalcev, dobili težko pričakovano reševalno vozilo, ki je z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom - reševalcem sedaj v kraju stalno prisotno.

Prizadevajo si odpreti turistično ambulanto

Si pa na občini prizadevajo še za odprtje turistične ambulante, saj sta dve zdravnici za občane in vse goste ter obiskovalce premalo. Za vzpostavitev turistične ambulante, ki bi delovala vse leto, ima občina v proračunu tudi že zagotovljena sredstva.