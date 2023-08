Največjemu trgovcu z vini poplavilo 100.000 steklenic. Zdaj jih prodaja s popustom.

Eno v poplavah najbolj prizadetih podjetij na območju Komende je največji trgovec z vini pri nas – družba Koželj, kjer so po prvih ocenah utrpeli kar milijon evrov škode. Poplavilo jim je med drugim 100.000 steklenic vina. Tiste, ki so jih uspeli rešiti, sedaj prodajajo s popustom, od vsake steklenice pa bodo 1 evro podarili v dobrodelne namene.

»Voda je bila še posebej neizprosna pri nas v Mostah pri Komendi. Naše poplavljeno skladišče je za sabo pustilo veliko blata in druge umazanije, ki smo jo s pomočjo pridnih rok naših zaposlenih, prijateljev in drugih dobrih ljudi nekako uspeli očistiti in pospraviti skladišče do te mere, da lahko poskrbimo tudi za naša vina in druge izdelke,« so po poplavah sporočili pri največjem trgovcu z vini pri nas, družbi Koželj.

Lucija Koželj in Jože Koželj iz družinskega podjetja Koželj, ki je v poplavah utrpelo veliko škodo. Foto: Mediaspeed

Lucija Koželj iz omenjene družbe je za Siol povedala, da jim je v uničujoči poplavi poplavilo blizu 100 tisoč steklenic. »Kar nekaj steklenic je bilo povsem uničenih, ker so se palete podrle ena na drugo in so steklenice počile ali so se poškodovali navojni zamaški. Teh steklenic je okoli 10 odstotkov. Skupaj s poškodbami na opremi, prostorih, pohištvu, službenih avtomobilih, viličarjih lahko govorimo o približno milijonu evrov škode,« je povedala.

Najprej so steklenice spirali z deževnico

Sanacije po poplavi so se lotili tako, da so takoj vse steklenice potegnili iz blata in jih preložili v velike plastične zaboje. »Ker sprva nismo imeli vode, smo se takoj lotili pranja z deževnico, nato pa smo vse še fino oprali in obrisali. Vse skupaj smo morali potem nazaj sortirati in zložiti v kartone,« je razložila.

Nekaj dni je bilo njihovo poslovanje nemogoče, s pomočjo prijateljev in prostovoljcev pa jim je uspelo dokaj hitro spet vzpostaviti dostave. »Minuli vikend in v ponedeljek smo uspeli še napolniti skladišče tako z novimi steklenicami kot s poškodovanimi steklenicami, ki jih prodajamo s popustom, tako da dostave potekajo bolj kot ne spet nemoteno,« je pojasnila Lucija Koželj.

Poškodovane steklenice z 20-odstotnim popustom

Steklenice s poškodovano etiketo na svoji spletni strani prodajajo z 20-odstotnim popustom, evro od vsake prodane steklenice pa namenijo v dobrodelne namene. »Odziv kupcev je bil zelo dober, saj smo v dveh dneh dobili okoli 200 naročil. Kupci so lahko brez skrbi, saj ni bojazni, da bi voda prišla v steklenico. Lahko trdimo, da to ni mogoče,« je povedala sogovornica.

Čeprav so v družbi, ki zaposluje 20 ljudi, imeli zavarovano premoženje, pa bodo ne glede na to utrpeli veliko škodo, saj je kritje precej manjše od dejanske škode, ki je nastala ob poplavi.