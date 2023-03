V Maribor prihaja slavni ekonomist Jeffrey Sachs

Pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar bo med 10. in 17. marcem 2023 Alma Mater Europaea - ECM v soorganizaciji z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti iz Salzburga gostila 11. mednarodno znanstveno konferenco Za človeka gre: Družbeni in tehnološki razvoj za varnost in dostojanstvo, ki se uvršča v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc in predstavlja enega najpomembnejših tovrstnih mednarodnih dogodkov v Evropi. Osrednji govornik bo svetovno znani ekonomist Jeffrey Sachs, ki bo prejel tudi častni doktorat.

Konferenca bo soočila sodobna znanstvena spoznanja in politične poglede na področju družbenega in tehnološkega razvoja za varnost in dostojanstvo.

Z dialogom različnih mnenj iz vsega sveta bodo pozvali k premagovanju sodobnih protislovij med akademskimi spoznanji, disciplinami, kulturami in državami, v skladu s principi Alma Mater Europaea - transnacionalnost, interdisciplinarnost in gradnja mostov, so sporočili iz Alma Mater Europaea – ECM.

Jeffrey Sachs. Foto: Reuters prof. dr. Jeffrey Sachs, profesor z Univerze Columbia, svetovno znani ekonomist, avtor in globalni voditelj na področju trajnostnega razvoja. Sledili mu bodo Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade; prof. dr. Klaus Mainzer, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik znanstvenega odbora konference Za človeka gre; dr. Sonia Ehrlich Sachs, raziskovalka na Univerzi Columbia in direktorica kampanje One Million CHW, prof. dr. Felix Unger, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti; prof. dr. Martin Kemp, zaslužni profesor Univerze v Oxfordu; prof. dr. Fred R. Volkmar, profesor na Univerzi Yale; prof. dr. Jeremy Howick, profesor empatičnega zdravstvenega varstva Univerze v Leicestru in raziskovalni svetnik na Univerzi v Oxfordu ter drugi vrhunski domači in tuji strokovnjaki. Na prihajajoči konferenci bo gostila vodilne evropske učenjake in miselne voditelje iz različnih disciplin. Osrednji nagovor bo imel, profesor z Univerze Columbia, svetovno znani ekonomist, avtor in globalni voditelj na področju trajnostnega razvoja. Sledili mu bodo, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade;, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik znanstvenega odbora konference Za človeka gre;, raziskovalka na Univerzi Columbia in direktorica kampanje One Million CHW,, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti;, zaslužni profesor Univerze v Oxfordu;, profesor na Univerzi Yale;, profesor empatičnega zdravstvenega varstva Univerze v Leicestru in raziskovalni svetnik na Univerzi v Oxfordu ter drugi vrhunski domači in tuji strokovnjaki.

O demokraciji, volitvah in sodišču

"V Evropi in svetu pada zaupanje v demokracijo, volitve in sodišča, čemur bodo posvečeni trije paneli konference. Strokovnjaki volilnega prava iz 12 evropskih držav, med njimi tudi sodnica iz Nemčije na Evropskem sodišču za človekove pravice dr. Anja Seibert-Fohr, bodo analizirali, kako se sodišča v Evropi odzivajo na kršitve pri volitvah in kako ojačati integriteto volitev," je povedal prof. dr. Jurij Toplak, predsednik Organizacijskega odbora konference Za človeka gre.

Konferenca Za človeka gre letos obsega več kot 80 vsebinskih sklopov. S svojimi prispevki bo nastopilo preko 300 avtorjev iz več kot 30 držav. Med njimi so akademiki iz najbolj uglednih svetovnih univerz, kot so univerze Harvard, Yale, Oxford in Columbia.

"Spregovorili bodo o izzivih, priložnostih in rešitvah na področju družbenega in tehnološkega razvoja za varnost in dostojanstvo," navaja podpredsednik Organizacijskega odbora konference Za človeka gre doc. dr. Luka Martin Tomažič.

Izpostavljen bo humanistični vidik

Konferenca bo imela večstranski značaj. "Svetovna znanstvena dognanja želimo predstaviti neposredno domačim pedagogom, znanstvenikom in študentom, soočiti domača znanstvena spoznanja s svetovnimi trendi, posebej pa opozoriti na humanistični vidik, da bodo družbene in tehnološke spremembe v službi varnosti in dostojanstva človeka," je še izpostavil Toplak.

"Pri konferenci aktivno sodelujejo študenti. Doktorski predstavljajo svoje raziskave, magistrski pripravljajo in objavljajo recenzije, dodiplomski pa pišejo povzetke referatov," je sporočil izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, koordinator študijskega procesa na Alma Mater.

Med spremljajočimi dogodki 11. mednarodne konference Za človeka gre bo Alma Mater Europaea izkazala posebno pozornost znanstvenikom, ki so s svojim družbeno odgovornim delom posebej prispevali k razvoju znanosti in humanih odnosov med ljudmi v svetu ter posebej prispevali k razvoju Alma Mater v minulih petnajstih letih. Na posebni slovesnosti, ki bo potekala 10. marca 2023 ob 12.30 v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor, bodo podelili častne doktorate.