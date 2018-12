Najboljše leto v zgodovini turističnega obiska Postojnske jame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnje leto si bo Postojnsko jamo in druge znamenitosti obiskalo okrog 1,3 milijona obiskovalcev, samo jamo pa je obiskalo 815.000 obiskovalcev. To prinaša boljše poslovne rezultate. Prihodki bodo letos znašali 28,1 milijona evrov, kar je 13 odstotkov več kot lani, dobiček bo z 8,3 milijona evrov za 29 odstotkov višji od lanskega.

V letošnjem letu so poleg obeležitve 200-letnice odkritja notranjih delov Postojnske jame zabeležili tudi nekatere druge rekorde. Tako so v Parku Postojnska jama 14. avgusta zabeležili rekorden obisk, 14.000 obiskovalcev v enem dnevu. Še pred začetkom naslednje turistične sezone bo Postojnsko jamo obiskal 39. milijonti obiskovalec, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

Med tujimi gosti je bilo največ obiskovalcev iz Italije, njihov obisk znaša 13,8 odstotka, sledijo jim Nemci in Slovenci. Precej je bilo tudi obiskovalcev iz držav Daljnega vzhoda, od Koreje do Kitajske in Japonske. Batagelj pričakuje, da bo njihovo število v prihodnosti še raslo.

Zaposlujejo okrog 450 ljudi

Postojnska jama ima daleč največ obiskovalcev, sledijo ji Predjamski grad z 263.000 obiskovalci, v Vivariju Proteus bodo letos zabeležili 130.000 obiskovalcev, v muzeju Expo pa 42.200 obiskovalcev.

V času največjega turističnega obiska družba Postojnska jama zaposluje okrog 450 delavcev, preko celega leta pa družba zaposluje 250 delavcev. Ti so imeli v letošnjem letu plače nad povprečjem panoge, je povedal Batagelj, vsi pa so dobili tudi regres in nagrado za kolektivno uspešnost.

Foto: Klemen Korenjak

Batagelj je prepričan, da je dobro poslovanje Postojnske jame dobro za celotno okolico, v kateri delajo. To dokazuje tudi naraščajoče število nočitev, tako v hotelu Jama kot tudi nasploh v Postojni.

Lokalno okolje pa pridobiva tudi na druge načine - tako kot zadnja štiri leta bo družba Postojnska jama za letošnje koncesijske dajatve namenila tri milijone evrov.

Za investicije so namenili skoraj 12 milijonov evrov

V letošnjem letu je bilo v jami in njeni okolici veliko novosti. Družba je za investicije letos namenila 11,7 milijona evrov. Prihodnje leto bo za investicije namenjenih osem milijonov evrov.

Veliko obiskovalcev bodo do konca leta privabile v Postojnsko jamo tudi žive jaslice. Batagelj je povedal, da pričakujejo okoli 18.000 obiskovalcev, večina med njimi je tradicionalno Slovencev.