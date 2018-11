Nadzorni svet RTVS predlaga razrešitev Kadunca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik programskega sveta RTVS Ciril Baškovič je potrdil, da so nadzorniki zavoda na sredini seji sprejeli sklep, s katerim predlagajo predčasno razrešitev generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca. Baškovič za zdaj predloga ni hotel komentirati in je razlago prepustil prvemu med nadzorniki Andreju Grahu Whatmoughu.

Po neuradnih podatkih, ki jih je pridobila STA, je od 11 članov nadzornega sveta predlog za Kadunčevo razrešitev podprlo osem članov. Končna odločitev o usodi generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v rokah programskega sveta, ki ga do konca leta čakata še dve redni seji: novembrska in decembrska. Kdaj se bo predlog nadzornikov znašel na dnevnem redu, še ni znano, bolj verjetno pa bo to decembra.

Kaduncu med drugim očitajo nezakonito zaposlovanje

Prav tako po neuradnih podatkih nadzorniki Kaduncu očitajo, da naj bi jih prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim izmed filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTVS. Očitajo mu tudi nezakonito zaposlovanje, saj naj bi sklepal pogodbe o zaposlitvi svojih najožjih sodelavcev brez vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta oz. naj bi jih sklepal mimo določil internih aktov.

Med razlogi tudi neizvršitev sklepov nadzornega sveta

Na seznamu očitkov Kaduncu, ki so vplivali na predlog nadzornikov za njegovo predčasno razrešitev, pa je tudi neizvršitev sklepov nadzornega sveta. Kot so za STA pojasnili v službi RTVS za odnose z javnostmi, bo Kadunc predlog komentiral šele, ko bo dobil uradne sklepe, ki so jih nadzorniki sprejeli na sredini seji.

Foto: Bojan Puhek

Programski svet RTVS se je sicer na seji 1. oktobra seznanil s prijavo generalnega direktorja Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Ob tem je s 16 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep, da bo zadevo obravnaval in o njej odločal, ko bodo znane ugotovitve KPK in ministrstva za kulturo.

Predsednik nadzornega sveta zavoda Grah Whatmough je na takratni seji pojasnil, da so nadzorniki KPK prijavili "sum neustreznega obvladovanja konflikta interesov" zaradi Kadunčevega domnevnega vmešavanja v razpis za neodvisne filmske producente, katerega rezultati so bili objavljeni spomladi.

Po objavi rezultatov razpisa naj bi Kadunc skušal vplivati na spremembo odločitve, in to v korist producentskega podjetja Arsmedia, ki na razpisu ni bilo izbrano in se je zaradi tega pritožilo. Med pritožbenim postopkom naj bi Kadunc na nekaj zaposlenih na RTVS, ki so odgovorni za razpis, naslovil več elektronskih pisem.

Kadunc je do zdaj že večkrat zanikal očitke. Čeprav se je iz postopka izločil, je po njegovih besedah v skladu z nalogami in pooblastili generalnega direktorja še vedno odgovoren za poslovanje RTVS. Pritožba Arsmedie se mu je zdela pomembna, zato se je želel seznaniti z njeno vsebino, ne pa tudi vplesti v postopek, je zatrdil.