Nadzor na mejah podaljšan še do junija 2024

Slovenija bo podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in z Madžarsko do 22. junija 2024. Ukrep je bil pričakovan, saj ga je notranji minister Boštjan Poklukar napovedal že v začetku tega meseca. Kot razlog za podaljšanje nadzora je vlada navedla poslabšanje varnosti na Bližnjem vzhodu in ogroženost zaradi terorizma.

Vlada je na današnji seji izdala odlok o podaljšanju ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, in sicer za šest mesecev, so po seji vlade sporočili z notranjega ministrstva.

Sprejem skrajnih ukrepov za zagotovitev javnega reda in notranje varnosti zahtevajo poslabšanje varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, pozivi terorističnih organizacij k izvedbi nasilnih dejanj v zahodnih državah, pa tudi nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino, varnostne razmere v Afganistanu in nasilje v nekaterih afriških državah, so še zapisali v sporočilu.

Slovenija je mejni nadzor uvedla 21. oktobra po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji.

Članice EU dvigajo stopnjo ogroženosti

V zadnjem obdobju je stopnjo teroristične ogroženosti povišalo več držav članic EU, po oceni notranjega ministrstva pa lahko upoštevajoč načela schengenskega območja grožnja v eni članici predstavlja grožnjo celotnemu območju. Ocena ogroženosti zaradi terorizma v Sloveniji medtem ostaja na tretji stopnji na petstopenjski lestvici, so še navedli.

Doslej je Slovenija nadzor na mejah izvajala po 28. členu schengenskega zakonika, novo podaljšanje nadzora pa bo temeljilo na podlagi 25. člena.