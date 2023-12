Nič več varno: pridržali več ljudi, ki so nameravali izvesti teroristični napad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija ni razkrila, koliko ljudi so aretirali v današnji jutranji operaciji. Foto: Reuters

V protiteroristični operaciji v več delih Danske so pridržali več ljudi, ki jih sumijo načrtovanja terorističnega napada, je danes sporočila danska policija. Podrobnosti niso razkrili. Danska premierka Mette Frederiksen je ob robu vrha EU dejala, da racije kažejo na resnost groženje, s katero se sooča Danska.

Policija ni razkrila, koliko ljudi so aretirali v današnji jutranji operaciji. Več bo znanega na novinarski konferenci policije in danske obveščevalne službe zgodaj popoldne.

"Pri nas živijo ljudje, ki nam ne želijo nič dobrega"

Frederiksenova je danes v Bruslju dejala, da so racije pokazale, v kakšnem položaju je Danska. "Že več let lahko opazujemo, da na Danskem živijo ljudje, ki nam ne želijo nič dobrega, ki nasprotujejo naši demokraciji, naši svobodi in danski družbi," je dodala.

Danska obveščevalna služba je grožnjo ocenila kot kritično in jo na svoji petstopenjski lestvici ogroženosti ocenila s štirimi točkami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.