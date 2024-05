Nadaljuje se prenova urgence UKC Ljubljana

Vodja urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc je v sredo dejal, da se bodo zaradi del nekoliko podaljšale čakalne dobe in obravnave, medicinsko osebje pa bo razdrobljeno po različnih lokacijah.

Za bolnike s hudimi poškodbami se čakalne dobe ne bodo podaljšale, je zagotovil Tominc. Dlje pa bodo čakali pacienti, ki na urgenco prihajajo s starimi poškodbami, zvitimi gležnji, udarci in ostalimi lažjimi poškodbami. Kot je pojasnil, bo obnova prinesla tudi nekatere lokacijske spremembe. Med obnovo operacijskih dvoran bodo pacientom zagotovili nadomestne operacijske dvorane v UKC, kar lahko privede tudi do daljših čakalnih dob za paciente na drugih oddelkih.

"Mi se bomo seveda trudili vse paciente obravnavati strokovno in ustrezno, vendar bo vsekakor prišlo do nekih motenj, zato prosimo za razumevanje," je povedal Tominc. V Urgentnem kirurškem bloku se sicer že zdaj soočajo s pomanjkanjem kadra.

Obnovo prekinila pandemija

Obnova se je začela že leta 2019, vendar se je v začetku leta 2020 zaradi pandemije covida-19 ustavila. Takrat so obnovili približno tretjino poslopja, in sicer prostore na obrobnem delu urgentnega kirurškega bloka, ki so bili izpraznjeni.

Danes sicer obeležujemo mednarodni dan urgentne medicine. Ta letos poteka pot sloganom Podnebne spremembe vplivajo na vaše zdravje!, so sporočili z UKC Maribor.

Podnebne spremembe so trenutno največja grožnja zdravju človeštva, pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "Podnebne spremembe vplivajo na zdravje ljudi na različne načine, vključno s povečanjem števila smrti in bolezni, ki so posledica vedno pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so vročinski valovi, nevihte in poplave, motnjami v prehranskih sistemih, porastom bolezni, ki se prenašajo s hrano, vodo in žuželkami, ter težavami z duševnim zdravjem," so v UKC Maribor navedli sporočilo WHO.

Vse več nasilja nad osebjem

Poleg opozarjanja na klimatske spremembe in posledice za naše zdravje, pa v Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščajo tudi o stopnjevanju nasilnih dogodkov v zdravstvu, ki se največkrat pojavljajo v urgentnih centrih, saj poteka kampanja za spremembo kazenske zakonodaje, ki bi vsem zaposlenim v zdravstvu dodelila status uradnih oseb. "Groženj in fizičnega nasilja je na žalost vse več in temu je treba narediti konec," še poudarjajo v UKC Maribor.