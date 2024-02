Protest v Kamniku: kaj se dogaja? #video

Na podlagi prejšnji teden sprejete vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos bo ZD Kamnik za delovanje službe nujne medicinske pomoči (NMP) prejel dodatnih tristo tisoč evrov, je poudaril Kordež.

Aktivirano bo vozilo z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom

Bodo pa z začetkom reorganizacije nujne medicinske pomoči po 1. aprilu ekipe NMP nekoliko spremenjene – gre za uvedbo tako imenovanega srečevalnega sistema, ki ga v nekaterih ZD že testirajo. Če so do zdaj v primeru intervencije na teren odhajala reševalna vozila z zdravnikom, diplomiranim zdravstvenikom oziroma medicinsko sestro ter srednjo medicinsko sestro oziroma zdravstvenim tehnikom, bosta po novem v primeru intervencije na teren po potrebi odpeljali dve vozili.

V vsakem primeru bo aktivirano nujno reševalno vozilo z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom. V tej ekipi tako ne bo več zdravnika. Po Kordeževih besedah so se do zdaj dogajali primeri, ko so bili dežurni zdravniki zaposleni z delom v ambulanti, zato je reševalno vozilo na intervencijo izvozilo kasneje.

Zdaj teh zamud ne bo, predvideno je, da nujno reševalno vozilo iz zdravstvenega doma odpelje v roku ene do dveh minut po aktivaciji. Zdravnik pa se bo intervenciji po potrebi priključil kasneje, v tako imenovanem vozilu urgentnega zdravnika, kjer ga bo spremljal diplomirani zdravstvenik. Kadrovske potrebe po diplomiranih zdravstvenikih bodo zato večje, saj bodo prisotni tako v nujnih reševalnih vozilih kot v vozilih urgentnih zdravnikov.

Če zdravstveno stanje posameznika ne bo zahtevalo prisotnosti zdravnika, tega torej ne bodo aktivirali na teren. Prav tako v primeru lažjih stanj bolnikov zdravniku s kraja intervencije ne bo treba spremljati bolnika do bolnišnice, ampak se bo lahko vrnil v ambulanto, je bilo razumeti Kordeža.

Ukinitev dežurnih zdravnikov v NMP ni predvidena

V ZD Kamnik sta za zagotavljanje NMP do zdaj čez dan skrbeli dve reševalni vozili in ponoči eno. Ta sistem ostaja, le zdravniki bodo po novem ločeni in bodo na intervencije odhajali v vozilih urgentnih zdravnikov.

Na vprašanje, ali bi se lahko v kasnejših fazah prenove NMP zgodilo, da v Kamniku ostanejo brez dežurnih zdravnikov v NMP, je Kordež odgovoril, da to ni predvideno. Ob tem je poudaril, da predvidena mreža NMP ni dokončna. Tako se lahko dva zdravstvena domova skupaj dogovorita za izvajanje satelitskega urgentnega centra. Kot primer je navedel ZD Ivančna Gorica in ZD Grosuplje, pa tudi ZD Slovenska Bistrica ter ZD Slovenske Konjice.

Nova uredba predvideva vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov

Vlada je na predlog ministrstva za zdravje v četrtek sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih. Njihova vzpostavitev je predvidena do leta 2027, trenutno pogoje za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra izpolnjujejo le v ZD Kočevje, je danes pojasnil Kordež. Za njihovo vzpostavitev bodo namreč potrebne investicije v prostore, opremo in dodatne kadre.

Ker na seznamu predvidenih satelitskih urgentnih centrov ni ZD Kamnik, so župana Kamnika in Komende Matej Slapar in Jurij Kern ter direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel konec prejšnjega tedna poslali dopis, v katerem protestirajo zaradi napovedane reorganizacije nujne medicinske pomoči.

Na vprašanje, zakaj se na ministrstvu glede na pretekle odpore Kamničanov do sprememb v NMP niso odločili za sklic sestanka, je Kordež odgovoril, da so bila izhodišča za prenovo NMP predstavljena maja lani, prisotni pa so bili predstavniki vseh zdravstvenih domov. "V pripravo izhodišč so bili vključeni tudi zdravniki iz ZD Kamnik," je poudaril Kordež in dejal, da zato težko razume za 17. uro napovedani protest v Kamniku v podporo tamkajšnji urgenci.

Med satelitske urgentne centre ZD Kamnik po besedah državnega sekretarja ni bil vključen, ker sosednji ZD Domžale pokriva še enkrat več prebivalcev in je zato predviden za satelitski urgentni center.