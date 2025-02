Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2025, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, predvideva celovite, državne in regijske vaje. Med drugim bodo organizirali vaje s področja kibernetske obrambe in vajo v primeru jedrskih kriz.

Ministrstvo za obrambo letos v okviru celovitih vaj, torej nacionalnih vaj preverjanja postopkov in načrtov, ki so uveljavljeni v EU in Natu, načrtuje dve kibernetski vaji, tri vaje kriznega upravljanja, vajo posvetovanja v primeru jedrskih kriz v okviru Nata in vajo preverjanja rešitev iz obrambnih načrtov Nata.

Pri vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo predvsem celovito preverjali delo različnih reševalnih služb za delovanje ob nesrečah, v katerih je večje število poškodovanih, so zapisali v poročilu. Na državni ravni bodo izvedli dve, na regijski ravni pa tri vaje. Na mednarodni ravni bo Slovenija sodelovala na devetih vajah.

Uprava za jedrsko varnost jeseni načrtuje dve vaji državnega pomena: praktično jedrsko vajo KiVA in teoretično vajo Odziv na nesrečo z veliko poškodovanimi 2025, ki pa jo bodo organizirali z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za notranje zadeve.

Na regijski ravni bodo junija organizirali dvodnevno vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ob potresu Vaja GOin4Safety – Potres 2025. Pred tem, spomladi, pa bodo organizirali vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito in reševanje ob množični nesreči Množična vaja Socerb 2025 ter vajo manjšega obsega Potres v zahodnoštajerski regiji.

Vaje, ki jih predvideva načrt, so namenjene preverjanju postopkov delovanja za obrambo države v miru, izrednem stanju, vojni ali krizah, za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v državi ter za izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah. "Zaradi sprememb v mednarodnem varnostnem okolju je treba posebno pozornost posvetiti usklajevanju odziva vseh na nacionalni in mednarodni ravni v primeru kriz, izrednih in vojnih razmer," so uvodoma navedli v načrtu.

Tudi usposabljanje vojske

Načrt predvideva tudi več kot sto mednarodnih vojaških vaj in usposabljanj Slovenske vojske (SV). Kot so zapisali, bo pri tem velik poudarek na področju usposabljanja in vaj na kibernetskem področju, "saj je hitro odkrivanje kibernetskih incidentov in učinkovito odzivanje nanje eden od ključnih izzivov današnjega časa".

Cilj vojaških vaj je zagotoviti, da bo SV sposobna izvajati svoje poslanstvo, torej samostojno ali v sodelovanju z zavezniki odvračati vojaške grožnje Sloveniji ter prispevati k mednarodnem miru in varnosti v mejah zavezništva ali zunaj njih ter v primeru vojaške agresije samostojno in v sodelovanju z zavezniki braniti državo.