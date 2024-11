Evropska komisija je danes Sloveniji in vrsti drugih članic EU poslala uradne opomine, ker v nacionalno zakonodajo še niso prenesle dveh evropskih direktiv s področja krepitve varnosti v Uniji. Gre za direktivo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v EU (NIS2) in za direktivo o odpornosti kritičnih subjektov.

Iz Bruslja so uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti popolnega prenosa direktive NIS2, ki v luči vse večjih groženj posodablja in krepi pravila EU o krepitvi kibernetski varnosti po različnih sektorjih in dejavnostih, poslali še 22 drugim članicam Unije (Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Ciper, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska). Rok za prenos v nacionalne zakonodaje se je iztekel sredi oktobra.

Sloveniji in še 23 drugim državam EU pa je Komisija poslala tudi uradni opomin, ker v nacionalno zakonodajo niso prenesle direktive o odpornosti kritičnih subjektov. Ta je, kot so v sporočilu za javnost spomnili v Evropski komisiji, pomembna za krepitev odpornosti kritične infrastrukture in subjektov proti različnim grožnjam. Direktiva namreč razširja nabor teh kritičnih sektorjev z dveh na 11, obenem pa poudarek premika z zaščite infrastrukture na krepitev odpornosti upravljavcev infrastrukture.

Tudi za to direktivo je rok za prenos v nacionalne zakonodaje potekel sredi oktobra, opomin pa so prejeli še Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska in Švedska.