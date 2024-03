Slovenija iz Bruslja znova prejela več opominov

Evropska komisija je danes v sklopu svežnja odločitev o postopkih zoper članice zaradi neizpolnitve obveznosti po evropski zakonodaji več novih opominov izrekla tudi Sloveniji. Med zakonodajnimi dokumenti, kjer Komisija ugotavlja kršitve, so direktive o habitatih, pticah in sezonskih delavcih.

Slovenija je tako iz Bruslja dobila drugi opomin, ker v nacionalno zakonodajo še ni prenesla nekaterih vidikov direktiv o habitatih in pticah. Gre za zaščito travinj, travniških ptic in metulja barjanskega okarčka.

V Evropski komisiji so v sporočilu za javnost spomnili, da je skladno s cilji zelenega dogovora EU in strategije o biotski raznovrstnosti za 2030 za EU bistvenega pomena zaustaviti izgubo biotske raznolikosti po Uniji skozi zaščitne in obnovitvene ukrepe.

V Bruslju ugotavljajo, da določene netrajnostne prakse v Sloveniji vodijo v poslabšanje stanja nekaterih zaščitenih habitatov na območjih Nature 2000 in vodijo v zmanjšanje ali celo izgubo nekaterih vrst, kot so omenjene travniške ptice in barjanski okarček.

Prvi opomin je prispel julija 2019

Komisija je prvi opomin Sloveniji v zvezi s temi ugotovitvami prejela julija 2019, od tedaj sprejeti ukrepi na ravni države pa so po oceni Bruslja nezadostni.

Iz Bruslja so ob tem proti Sloveniji in še šestim članicam začeli tudi postopek zaradi nepopolnega prenosa direktive o sezonskih delavcih v nacionalno zakonodajo. Namen direktive je poenotiti evropska pravila pri zaščiti teh delavcev in zagotavljanju dostojnih pogojev dela ter enakopravne obravnave zanje. Komisija je lani postopek začela še proti 18 drugim državam, kar pomeni, da jih vodi proti praktično vsem članicam.

Ob tem je Slovenija skupaj s Ciprom in Bolgarijo prejela še drugi opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti po uredbi o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Ta med drugim določa, da morajo spletne platforme umakniti vsebine o spodbujanju terorizma v roku ene ure od prejema zahteve pristojnih organov članic. Komisija je januarja lani postopke v zvezi s tem začela proti 22 članicam, Slovenija, Bolgarija in Ciper pa po oceni Komisije kršitev še niso odpravile.

Opomin tudi zaradi neizpolnjevanja zahtev po okvirnem sklepu Sveta EU

Dodaten prvi opomin iz Bruslja si je Slovenija tako kot Nemčija in Latvija medtem zaslužila zato, ker ni izpolnila zahtev po okvirnem sklepu Sveta EU o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami. Neustrezno naj bi prenesle določila o možnih razlogih za zavrnitev izvršitve zahtev po evropskem nalogu za prijetje. Še obsežnejše kršitve sklepa Komisija ugotavlja pri Španiji, ki je iz Bruslja dobila drugi opomin.

Drugi opomin je medtem Slovenija dobila, ker v nacionalno zakonodajo ni prenesla določil direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, dodaten drugi opomin pa še, ker ni prenesla določil spremenjene direktive glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav na tem področju.

Prav tako drugi opomin so iz Bruslja Sloveniji skupaj s še petimi članicami poslali tudi zaradi tega, ker Komisiji niso notificirale nikakršnih nacionalnih ukrepov za prenos spremenjene direktive o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga.