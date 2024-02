Nacionalni program vzgoje in izobraževanja tudi v prenovo učnih načrtov

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje bodo danes predstavili osnutek Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–33. Pripravila ga je strokovna delovna skupina pod vodstvom dekana ljubljanske pedagoške fakultete Janeza Vogrinca. Prisotne bo v uvodu nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

V nadaljevanju bodo Vogrinc in vodje podskupin predstavili osrednje rešitve in predloge pripravljenega dokumenta.

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–33 je začela delo januarja lani. V letu dni je pripravila program razvoja vzgoje in izobraževanja, akcijskemu načrtu pa bo za nekatere dogovorjene rešitve, denimo spremembo predmetnika, sledila tudi sprememba zakonodaje, saj vzporedno poteka tudi prenova sistema vzgoje in izobraževanja, ki med drugim vključuje prenovo učnih načrtov za vrtce, osnovne šole in gimnazije.

Prvi tuji jezik za prvošolce in NPZ za tretješolce

V osnovni šoli predlagajo uvedbo prvega tujega jezika v prvem in drugega tujega jezika v sedmem razredu ter uvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) tudi za tretješolce in upoštevanje rezultatov NPZ iz devetega razreda kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe.

Obeta se tudi modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest.

Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje je namreč strateški dokument, ki bo nakazal smer razvojnega načrtovanja vzgojno-izobraževalne politike, s katerim bo začrtana nadgradnja učinkovitega, kakovostnega, vključujočega in trajnostno naravnanega sistema vzgoje in izobraževanja, usklajenega z znanstvenimi spoznanji in dinamično prilagodljivostjo na hitre družbene spremembe.