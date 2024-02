Na gimnaziji v Pomurju se je zgodil incident

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na eni zmed gimnazij v Pomurju se je pretekli teden zgodil incident med profesorjem in dijakom. Po poročanju portala N1 naj bi se sprla zaradi dijakovega neupoštevanja profesorjevih navodil. Po neuradnih informacijah N1 se dijak naj ne bi želel sezuti, profesor naj bi ga zato odrinil, dijak pa naj bi nato udaril profesorja.

Profesorja po incidentu, v katerem ni bil nihče poškodovan, niso suspendirali, so pa uvedli disciplinski postopek in ga umaknili iz izobraževalnega procesa v razredu, v katerem je omenjeni dijak. Ravnatelj je za N1 zatrdil, da do zdaj pritožb nad profesorjevim delom ni bilo.

Ravnatelj za N1 ni želel komentirati, kakšne postopke so sprejeli zoper dijaka, saj gre za mladoletno osebo. Je pa potrdil, da dijak normalno obiskuje pouk.

Prijavo o dogodku so prejeli tudi na policiji, a zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati podrobnosti preiskave. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja vodijo predkazenski postopek, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo, so za N1 sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.