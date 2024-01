Na železniški progi našli mrtvo osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek nekaj pred 22. uro zvečer so na železniških tirih na Rakeku opazili neodzivno osebo.

Klic o dogodku je uprava za zaščito in reševanje zabeležila ob 21.38, ko so sporočili, da so v naselju Rakek v občini Cerknica na železniški progi opazili neodzivno osebo.

O drugih podrobnostih ne poročajo. Umrlo osebo so pomagali prenesti gasilci PGD Rakek in Cerknica.