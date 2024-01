Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek popoldan se je na štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. K sreči se je vse končalo brez hujših poškodb, tudi za tri pse, ki so jih iz enega od avtomobilov rešili celjski gasilci.

Osebni vozli sta na štajerski avtocesti trčili ob 15.43, so poročali s centra za zaščito in reševanje.

Na pomoč so prišli gasilci Poklicne gasilske enote Celje, ki so takoj zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulatorja na avtomobilih.

Eno osebo so po nesreči odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, tri pse, ki so bili v enem od vozil, so gasilci rešili s tehničnim posegom.