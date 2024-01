Na Tolminskem po plazu večmesečna sanacija, domačija odrezana od sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede ceste v Čadrg, ki leži pod plazom, je Vencelj dejal, da še potekajo pogovori glede njenega odprtja za domačine, zagotovo pa bo do nadaljnjega oziroma sanacije zaprta za obiskovalce. Foto: Gorska reševalna služba

Plaz, ki se je v ponedeljek sprožil na cesto v dolino Polog na Tolminskem in terjal eno življenje, si je danes ogledal geolog. Ocenjuje, da gre za okrog deset tisoč kubičnih metrov materiala, sanacija pa bo trajala več mesecev. Gorski reševalci in policisti so vzpostavili stik s prebivalcema domačije, ki po plazu ni dostopna po cesti.