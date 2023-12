Znana identita utopljenega v Idrijci

V nedeljo so bili tolminski policisti obveščeni, da je občan v reki Idrijci blizu naselja Slap ob Idrijci v občini Tolmin opazil osebo, ki ni kazala znakov življenja. Poleg policistov Policijske postaje Tolmin in novogoriških kriminalistov so na kraj najdbe pristojne službe napotile tudi gasilce PGD Tolmin, ki so s pomočjo plovila iz vode izvlekli omenjeno osebo in jo prepeljali na obrežje reke.

Na kraju so bili za potrebe morebitnega posredovanja prisotni tudi potapljači Podvodne reševalne službe Tolmin, prav tako je bil na kraju zdravnik, ki je potrdil smrt utopljenega. O najdbi trupla so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Gre za 32-letnega moškega s severne Primorske

Natančen vzrok njegove smrti bo ugotovljen v sklopu sodne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, ki jo je odredil preiskovani sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

V nadaljnjem identifikacijskem postopku je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za 32-letnega moškega z območja severne Primorske. Policija nadaljuje s preiskavo z namenom ugotovitve vseh okoliščin smrti pokojnega.