Zemeljski plaz na Tolminskem zasul eno osebo

Nekaj pred 11. uro se je na območju Tolminskih korit sprožil plaz. Na območju sta bila voznik bagra in občan. Zadnjega je plaz zasul, podor pa je bil zanj usoden, so potrdili na novogoriški policijski upravi.

Na terenu so posredovali gasilci, reševalci, gorska reševalna služba in policija. Nesreča se je zgodila na lokalni cesti Zatolmin–planina Polog, ki je zaradi velike nevarnosti nadaljnjega padanja kamenja in drsenja do nadaljnjega zaprta. Zaprta sta tudi cesta Zatolmin–Čadrg in dostop do turistične točke Tolminska korita.

Okoliščine tragične nesreče še preiskujejo

Po neuradnih podatkih naj bi bila plazina dolga okoli sto metrov. Kot so potrdili na novogoriški policijski upravi, se je vozniku bagra v času sprožitve plazu uspelo rešiti iz vozila, občana, ki je bil v bližini, pa je plaz zasul. Izpod plazu so ga izvlekli reševalci, vendar ni kazal znakov življenja. Njegovo smrt so kasneje potrdili v ZD Tolmin.

Zaradi plazu se je na parkirišče Tolminskih korit zakotalila večja skala, pri čemer pa nihče ni bil poškodovan.

Policija je o nesreči obvestila pristojne pravosodne organe in delovno inšpekcijsko službo. Okoliščine tragične nesreče še preiskujejo.

Ali gre za območje, kjer se je pred desetimi dnevi odtrgala ogromna skala, ki je odnesla večji del cestišča ter prekinila prometno povezavo do vasi, še ni znano. Za vzdrževanje poškodovane ceste je pristojna Komunala Tolmin.