Ogromna skala odnesla del ceste, prebivalci ne morejo iz vasi #foto

V četrtek popoldne se je s pobočja nad lokalno cesto med Zatolminom in Čadrgom v občini Tolmin odtrgala ogromna skala in odnesla večji del cestišča ter prekinila prometno povezavo do vasi. Člani civilne zaščite so kmalu vzpostavili stik s prebivalci, v ponedeljek pa bo sledil strokovni ogled, po katerem se bodo pristojni odločili, ali se cesto lahko odpre za ves promet ali ne. Škoda je po prvih ocenah velika, cesta pa bo do nadaljnjega zaprta. Prevozna je le za intervencijske oziroma nujne prevoze, so sporočili iz občine Tolmin.