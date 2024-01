Padel z električnim kolesom in umrl na kraju nesreče

Kolesar je vozil po cesti v naselju Rakek. Ko je pripeljal pred zavarovani prehod železniške proge čez vozišče, kjer so bile spuščene polzapornice, je izgubil nadzor nad kolesom ter padel po vozišču in obležal na pločniku. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Sicer so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, deset nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 47 kršitev javnega reda in miru ter 91 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 39 tatvin, 18 poškodovanj tuje stvari, 16 vlomov, sedem groženj, pet primerov nasilja v družini, po dve povzročitvi telesnih poškodb in ponarejanji denarja ter po eno ponarejanje listin in kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.