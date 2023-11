Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so bili v petek zvečer obveščeni o padcu kolesarja v Gorenjem Leskovcu. Med vožnjo po makadamski cesti je 56-letnik izgubil nadzor nad kolesom, zapeljal s poti, trčil v lovilec za pesek in meteorne vode ter padel. Ob padcu je utrpel tako hude poškodbe, da je kljub hitri nujni pomoči umrl na kraju nesreče.

Ponesrečenec med vožnjo s kolesom ni uporabljal kolesarske čelade, so še sporočili s policije. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.