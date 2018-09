Na zaslišanje pred poslance med prvimi Miro Cerar

Pred matičnimi delovnimi telesi bosta v DZ potekali po dve predstavitvi kandidatov hkrati. Ob 9. uri bosta predstavitev začela kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar ter kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Poklukarja, ki se gotovo ne bo mogel izogniti vprašanjem o pripravljenosti države in načrtih ob prihodih migrantov, je v vladno ekipo predlagala LMŠ, Pivčevo pa DeSUS.

Ob 12. uri bo odboru za zunanjo politiko svojo vizijo vodenja zunanjepolitičnega resorja predstavil predsednik SMC Cerar, ki se je moral z nekaterimi najbolj aktualnimi zunanjepolitičnimi vprašanji in izzivi, med katerimi so tudi vprašanje državne meje in druga odprta vprašanja s Hrvaško, spoprijemati že na dosedanji funkciji.

Prav tako opoldne se bo pristojnemu odboru predstavil kandidat LMŠ za ministra za javno upravo Tugomir Kodelja, ki ga na novi funkciji med prvimi nalogami čaka spoprijemanje s spečimi stavkami sindikatov javnega sektorja.

Ob 15. uri bo zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje znanost in šport na pobudo SD Jerneja Pikala, ki je to funkcijo že opravljal v vladi Alenke Bratušek v letih 2013 in 2014. Na skupni seji odbora za zadeve EU in odbora za gospodarstvo se bo popoldne predstavil kandidat za ministra brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Marko Bandelli, ki ga je v vlado predlagala SAB.

Zaslišanja preostalih desetih ministrskih kandidatov bodo v sredo in četrtek. Predsednik posameznega delovnega telesa mora najpozneje 48 ur po zaslišanju predsedniku DZ in predsedniku vlade poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo. Predsednik vlade pa lahko najpozneje v treh dneh po prejemu mnenja predlog kandidature za ministra umakne, predloži lahko tudi novo kandidaturo. Glasovanje o listi ministrskih kandidatov je sicer pričakovati prihodnji teden.