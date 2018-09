Janša glede koalicijske pogodbe: Zaustavimo norosti

Janez Janša je spomnil, da posameznike in združenja, ki se v teh dneh kritično odzivajo na norosti, zapisane v koalicijski pogodbi, "ekstremistični levičarji v vladni koaliciji" naganjajo iz države in jim grozijo z represivnimi ukrepi.

Janša, ki mu kot predsedniku relativne zmagovalke zaradi odklonilnega odnosa večine parlamentarnih strank do sodelovanja z SDS ni uspelo oblikovati vladajoče koalicije, je v izjavi za javnost zapisal, da v normalni družbi brez podjetnosti ni ne gospodarskega ne splošnega razvoja.

Nova vlada želi po njegovem prepričanju z nerazumnimi davki, brezglavo rastjo administracije in različnih privilegijev, povečevanjem birokratskih ovir in krepitvijo centralizma podjetnike zatreti ali jih pregnati.

Janša je prepričan, da koalicijska pogodba ni naključje, niti ni rezultat izsiljevanja ene stranke. "Je odraz stanja v šestih strankah vladne koalicije, ki so se o njej dogovorile," je navedel.

Janša mani, da pogodba po vsebini napoveduje drugi polčas zapravljanja razvojnih priložnosti, omejevanja svobode državljanov in izgubljanja mednarodnega ugleda države.

"Od tu do ponavljanja tragičnih dni naše novejše zgodovine je samo še korak"

Obregnil se je tudi ob vprašanje migracij in selitve izobraženih mladih iz države. "Napoveduje se nadaljevanje politike, s katero v Slovenijo vabimo migrante iz tujih kulturnih in civilizacijskih okolij in jim zagotavljamo nadstandard, izšolane mlade Slovenke in Slovence pa poganjamo v tujino s trebuhom za kruhom," je podčrtal.

Janšo motijo tudi nekateri ukrepi dozdajšnje vlade. Po njegovih navedbah se namreč napoveduje nadaljevanje politike, ko vlada proračunski denar deli kot bogate subvencije za tuje vlagatelje v lakirnice in žage, domačim visokotehnološkim podjetjem z dobro plačanimi delovnimi mesti pa grozi z novimi davki in administrativnimi ovirami.

Janša je spomnil tudi, da posameznike in združenja, ki se v teh dneh kritično odzivajo na norosti, zapisane v koalicijski pogodbi, "ekstremistični levičarji v vladni koaliciji" naganjajo iz države in jim grozijo z represivnimi ukrepi. "Od tu do ponavljanja tragičnih dni naše novejše zgodovine je samo še korak," je prepričan.

Janša poziva vse, ki so do zdaj spali, da se prebudijo

V SDS bodo zato po Janševih zagotovilih naredili vse, kar je treba, da te "norosti zaustavijo". Poziva pa tudi vse tiste, ki so "doslej spali in iskali izgovore za svojo pasivnost v vsegliharstvu, da se prebudijo". Sicer bo po njegovem mnenju prepozno.

K javnemu, hitremu in odločnemu odzivu na nekatere napade na podjetnike v stranki Levica in delu javnosti, ki so sledili odzivu podjetnika Igorja Akrapoviča na napovedane spremembe glede davčne obravnave kapitalskih dobičkov, so danes vodilne politike v državi, med njimi predsednike parlamentarnih strank, javno pozvali v Klubu slovenskih podjetnikov, katerega član je tudi Akrapovič.