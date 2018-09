SBC: Sovražni govor proti podjetnikom je nedopusten #video

"Z ogorčenjem spremljamo napad na slovensko podjetništvo. Hujskaški ton, širitev neresnic in populizem, predvsem pa nedopusten sovražni govor do podjetnikov so nas šokirali," poudarjajo v SBC in dodajajo, da so glavni protagonisti tovrstnega početja v stranki Levica.

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je predstavil besedilo odprtega pisma političnim predstavnikom v Sloveniji, v katerem stopajo v bran Igorju Akrapoviču in vsem, ki se zavzemajo za podjetno, demokratično in svobodno Slovenijo.

V upravnem odboru SBC, ki ga vodi Marjan Batagelj, v njem pa sedi tudi Akrapovič, so javno pismo naslovili na predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika DZ Dejana Židana, mandatarja za predsednika vlade Marjana Šarca in na ostale predsednike parlamentarnih strank.

"Napadi na podjetnike so nevarni"

Prepričani so, da imajo napadi na podjetnike izrazito negativen in nevaren vpliv na javno mnenje, zato ključne politične predstavnike pozivajo, da se do takšnega početja nemudoma javno opredelijo.

Ob tem so izrazili tudi zaskrbljenost ob v koalicijski pogodbi napovedanih spremembah obdavčitve kapitalskih dobičkov. Kapital je kri vsakega podjetja in je nujno potreben za napredek, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, so zapisali v SBC in spomnili, da so podjetniki do zdaj z zadržanimi dobički razvijali podjetja, plemenitili dobičke in gradili gospodarsko rast države.

Pri Akrapoviču sprejeli sklep o izplačilu bilančnega dobička

Lastniki proizvajalca izpušnih sistemov Akrapovič so prejšnji teden sprejeli sklep o izplačilu celotnega zadržanega bilančnega dobička v višini nekaj več kot 32 milijonov evrov. Takšen sklep je po navedbah iz družbe posledica negotovosti glede bodoče davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe v preteklih letih.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo akumulirani bilančni dobiček družbe Akrapovič namenili izplačilu dividend in naložbam v bolj predvidljivih poslovnih okoljih.

V Akrapoviču so se z omenjenim sklepom odzvali na vladno koalicijsko pogodbo, ki predvideva pribitek na vse transakcije v davčne oaze, osebne prihodke iz rent in kapitala pa naj bi vključili v osnovo za odmero dohodnine. Do tega so bili že prejšnji teden kritični tudi drugi slovenski podjetniki. Foto: Siol.net

Predsednik upravnega odbora družbe Igor Akrapovič je pojasnil, da gre za samozaščitni ukrep, ki sicer ne pomeni, da bodo selili proizvodnjo drugam, temveč to, da bodo "zasluženi denar plasirali drugam".

Ustavili bodo zaposlovanje in investicije

Kot je presodil, situacija že dlje "eskalira v negativno smer", ki je podjetniki niso želeli. Hodili so "na sestanke, razlagali, opozarjali in dajali predloge, zgodilo pa se je to, kar se pač je". Zdaj bodo morali malo manj govoriti in "ukrepati, da bi zaščitili podjetje in premoženje".

Tako so v podjetju "vzeli vse zadržane dobičke, ki so bili načeloma namenjeni za razne investicije, in bomo vse skupaj ustavili", je povedal Akrapovič - to se pravi rast, investicije in zaposlovanje. "Ta denar bomo plasirali nekam, kjer je bolj predvidljivo."

Navedel je možnost nakupa delnic ali drugih podjetij v stabilnejših okoljih. "Ker poslovati v državi, kjer se praktično vsako leto pogoji lahko obrnejo za sto odstotkov, to ne gre. Tako ne moreš poslovati," je še poudaril predsednik upravnega odbora Akrapovič.