Na Žalah zavračajo obtožbe o nespoštovanju do pokojnih Romov

Javno podjetje Žale je izjavo Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) o tem, da Mestna občina Ljubljana (Mol) ne spoštuje pokojnih Romov, pobitih v času druge svetovne vojne, označilo za neresnično. V odgovoru so pojasnili, da ne glede na že izvedene širitve primernega praznega prostora na pokopališču ni.

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK je v četrtek zapisala, da je odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok na Žalah "nezaslišana in nesprejemljiva". Država želi pobite Rome pokopati na osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale, po mnenju komisije pa uprava pokopališča to zavrača.

Po oceni podjetja na Žalah ni primernega prostora za prekope pokojnikov

Na očitke so danes odgovorili v Javnem podjetju Žale, njihovo strokovno mnenje pa podpirajo tudi na Molu. "Ena izmed desetih božjih zapovedi je: ne laži. Kljub temu je Slovenska škofovska konferenca podala dokazljivo neresnično izjavo, da Mol in Žale odklanjajo oziroma zavračajo pokop romskih žrtev na Žalah. Letno izvedemo več kot 2.700 pokopov, med njimi so pokopani tudi mnogi Romi," so poudarili.

"Odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok, ki jih država želi pokopati na Žalah, uprava pokopališča pa to zavrača, je nezaslišana in nesprejemljiva," je poudaril ljubljanski nadškof Anton Stres. Foto: Matej Leskovšek

Kot so pojasnili, je Mol v preteklih letih vložil veliko sredstev v širitve pokopališč v Ljubljani za potrebe pokopov svojih občanov. Kljub že izvedenim širitvam in izkazanim potrebam pa po oceni podjetja na pokopališču Žale ni primernega praznega prostora za obravnavane pokope oziroma prekope pokojnikov iz Slovenije.

Na Žalah pravijo, da pri pokopavanju ljudi ne delajo razlik

"Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, namesto da bi poiskalo drugo pokopališče, ki ima prostorske možnosti za tovrstne pokope, novembra 2017 in ponovno avgusta 2018 podalo vlogo za pokop žrtev romske narodnosti, ki so bile izkopane iz grobišča Iške in Mačkovec in ki so trenutno v Mariboru. Prav na pokopališču Dobrava v Mariboru pa je že zdaj veliko vojnih grobišč in dovolj prostora za nadaljnje pokope žrtev," so navedli v odgovoru.

Ob tem so navedli, da velja v Sloveniji ustavno določilo, da so vsi ljudje enaki, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Tega se v podjetju držijo tudi po smrti in pri pokopavanju ne delajo tovrstnih razlik, so poudarili.

Kot so v četrtek zapisali v komisiji, je odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok na Žalah "nezaslišana in nesprejemljiva", zato v komisiji podpirajo prizadevanje pristojnih državnih organov, da javno podjetje Žale spremeni svojo odločitev. Obenem pozivajo župana Ljubljane Zorana Jankovića, naj "spremeni svojo izključevalno držo".