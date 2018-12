Stres: Janković ne dovoli pokopa umorjenih Romov na Žalah

Pokojne Rome, pobite v času druge svetovne vojne, so izkopali v preteklem letu, po besedah nadškofa Antona Stresa pa osrednje ljubljansko pokopališče zavrača pokop.

"Odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok, ki jih država želi pokopati na Žalah, uprava pokopališča pa to zavrača, je nezaslišana in nesprejemljiva. Že moralna obsodba genocida, ki so ga partizanske enote izvedle med letoma 1941 in 1945, terja spoštljivo držo do njihove pravice do človeka dostojnega pokopa," je v izjavi zapisal Stres.

Žale dobijo tudi državni denar

Anton Stres poziva ljubljanskega župana Zorana Jankovića in pristojne na Žalah, naj spremenijo svojo odločitev. Foto: Matej Leskovšek Stres je dodal, da je dobila prestolnica dodatna državna sredstva tudi za organizacijo in izvedbo izrednih protokolarnih nalog.

"Nedvomno je ureditev pokopa in pokopnega prostora za žrtve medvojnih in povojnih pobojev na osrednjem slovenskem pokopališču v glavnem mestu javni interes države – prav tako kot že urejena mesta pokopa in spomina na številne druge žrtve, kot so vojaki prve in druge svetovne vojne iz tujih armad, umrli v letalski nesreči na Korziki, padli v vojni za Slovenijo leta 1991, ruski vojaki idr.," je dejal Stres.

Od župana Ljubljane Zorana Jankovića in pristojnih na Žalah Stres pričakuje spremembo odločitve. "Podpiramo prizadevanje pristojnih državnih organov, da javno podjetje Žale spremeni svojo odločitev glede dovoljenja za pokop izkopanih romskih in drugih žrtev medvojnih in povojnih pobojev, ter pozivamo župana glavnega mesta, da spremeni svojo izključevalno držo," je še dejal Stres.

Za odziv in pojasnila smo se obrnili tudi na Žale in Mestno občino Ljubljana. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.