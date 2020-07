Na Veliki planini z današnjim dnem uvajajo plačljivo parkiranje na označenih parkiriščih od Kranjskega Raka proti Veliki in Mali planini. Kot so sporočili iz družbe Velika planina, parkirnino uvajajo z namenom ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma, saj bodo z urejenim parkiranjem zmanjšali obremenitev okolja in povezane negativne posledice, piše STA.

Občina Kamnik je junija sprejela pravilnik o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine, da bi zaščitila območje Velike planine, ki predstavlja "edinstveno naravno in kulturno dediščino, katere ohranitev je izrednega pomena".

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije je bilo za upravljanje in vzdrževanje parkirišč izbrano podjetje Velika planina. Kot so pojasnili v podjetju, bodo z urejenim parkiranjem rešili težave, povezane z neurejenim parkiranjem vozil, piše STA.

Do težav zlasti poleti

Do teh težav je po njihovih navedbah prihajalo zlasti poleti, nepravilno parkirana vozila pa so občasno povzročala prometne zamaške in s tem onemogočala dostop intervencijskih vozil. Del pobrane parkirnine bodo namenili za vlaganja v razvoj območja Velike planine.

Foto: Jan Lukanović

Sedem evrov na dan za avto

Cena dnevnega parkiranja znaša pet evrov za motorno kolo, sedem evrov za osebni avtomobil, 20 evrov za kombi ali avtodom in 50 evrov za avtobus ali minibus. Kupiti je mogoče tudi letno parkirno dovolilnico, ki znaša 25 evrov za motorno kolo, 35 evrov za osebni avtomobil, 100 evrov za kombi ali avtodom in 250 evrov za avtobus ali minibus, piše STA.

Parkiranje na petih označenih parkiriščih - Jelšev konfin, Na Kisovcu, Rakove ravni, Ušivec in Mačkin kot - bo možno plačati na križišču pred parkiriščem na Rakovih ravneh. Plačilni listek ali letno dovolilnico bo treba namestiti na vidno mesto pod vetrobranskim steklom.

Plačilo tudi preko sms

Plačilo bo možno tudi prek sporočila sms. Navodila za to obliko plačila bodo objavljena na informacijskih tablah na vseh označenih parkiriščih. "Če mobilni signal na mestu, kjer se boste nahajali, ne bi omogočal pošiljanja sporočila, lahko to storite tudi stran od parkirišča, kjer boste imeli signal. Vaše plačilo prek sporočila sms bo zabeleženo v aplikaciji in bo preverjeno prek seznama," so pojasnili v podjetju, še piše STA.