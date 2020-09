Na Trgu republike tokrat okoli 3000 protestnikov

Po Slovenski cesti in okoliških ulicah so se s kolesi in peš odpravili do Trga republike, kjer se je po ocenah policije zbralo okoli 3000 protestnikov.

Na že 21. zaporednem petkovem protestu v središču Ljubljane so se protestniki začeli okoli 19. ure zbirati na Prešernovem trgu. Po Slovenski cesti in okoliških ulicah so se s kolesi in peš odpravili do Trga republike, kjer se je po ocenah policije zbralo okoli 3000 protestnikov. Kot so še sporočili policisti, je dogodek v Ljubljani potekal mirno in se zaključil ob 20.30. Za razliko od ljubljanskega protestnega shoda pa novogoriški ni minil mirno, saj naj bi na njem prišlo do incidenta.