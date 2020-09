V petek so se v Ljubljani znova zbrali protestniki. Shod se je začel okrog 19. ure na Prešernovem trgu, končal pa približno uro in pol pozneje na Trgu republike. Protestnega shoda se je na kolesih in peš udeležilo okrog štiri tisoč ljudi, so s policije sporočili za Siol.net.

Šlo je že za dvajseto petkovo zbiranje protestnikov, ki so tokrat pozivali predvsem k opogumljanju žvižgačev. V govorih na Trgu republike so protestniki tudi znova zahtevali odstop celotne vlade in koalicijskih poslancev. Kritike so letele na pritiske na policijo, pa tudi na račun ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec in nepravilnosti, ki se ji očitajo.

Nekaj protestnikov je že v petek popoldne pred vhodom v stavbo finančne uprave (Furs) delilo piščalke in letake, na katerih so priporočila za žvižgače, ki bi želeli opozoriti na nepravilnosti, s katerimi se srečujejo pri delu. Pridružil se jim je tudi izpostavljeni uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale.

Petkov protestni dogodek je sicer potekal razmeroma mirno, so pa policisti ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in eno kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.