Na protestih v Bolgariji številni ranjeni in aretirani #foto

Protivladni protesti v bolgarski prestolnici Sofija so se v sredo zvečer sprevrgli v spopade med policijo in protestniki. Ranjenih je bilo najmanj 55 ljudi, aretiranih pa skoraj sto protestnikov. To je bil najbolj nasilen dan od začetka protestov pred skoraj dvema mesecema.

Protestniki, ki zahtevajo odstop vlade bolgarskega premierja Bojka Borisova, so se začeli na ulicah prestolnice zbirati že v sredo čez dan. Prišlo jih je več tisoč. Zvečer so izbruhnili spopadi med policisti in udeleženci protestov, poroča STA.

Ti so po 21.30 na policiste, ki so obkrožali poslopje parlamenta, odvrgli več kot 100 dimnih bomb in petard, vanje pa so metali tudi kamenje, steklenice in druge predmete. Policisti so se s ščiti zagnali v protestnike in jih pregnali z večjega dela trga, navaja AFP. Pripeljali so tudi vodne topove in zagrozili, da jih bodo uporabili, če se protestniki ne bodo razšli, dodaja STA.

V spopadih je bilo po navedbah bolnišničnih virov ranjenih 37 policistov in 18 drugih ljudi, med njimi več novinarjev. Policija je sporočila, da je v večernih spopadih aretirala 60 ljudi, pred tem čez dan pa že 35. Oblasti so navedle, da so bili med izgredniki, ki so netili nasilje, tudi navijaški huligani.

Organizatorji shoda, ki vztrajajo, da je bil njihov namen mirno protestiranje, so sporočili, da ne vedo, kdo je metal predmete v policijo.

Protest poimenovali Veliki državni udar

Protest pod geslom Veliki državni udar so priredili na prvi dan zasedanja parlamenta po poletnih počitnicah. Tako so med drugim odgovorili na vladni načrt spremembe ustave, ki je po njihovem le trik, s katerim se želi Borisov obdržati na oblasti.

Protestniki zahtevajo odstop vlade zaradi korupcije, mafijskega vedenja in odvisnosti od oligarhov. Glavni zahtevi sta odstop Borisova in generalnega tožilca Ivana Geševa, navaja STA.

Odstop vlade zahteva tudi predsednik države

K odstopu desnosredinske vlade je v sredo v bolgarskem parlamentu pozval tudi bolgarski predsednik Rumen Radev. Zavzel se je tudi za opustitev načrtovanih sprememb ustave.

Vladajoča stranka Borisova je sporočila, da je prejela podporo 127 poslancev v 240-članskem parlamentu, kar je zadostovalo za sprožitev večmesečne razprave o načrtu spremembe ustave. Vendar bodo verjetno težko dobili podporo 160 poslancev za prehod na naslednji korak pri sprejemanju ustavnih sprememb.